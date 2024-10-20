Tuyển Giáo dục/Đào tạo Công Ty Cổ Phần ATEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Anh Ngữ Aten - 16D Nguyễn Văn Giai, Đa Kao, Quận 1

Mô Tả Công Việc

- Tham gia lớp học và kết nối các thành viên trong lớp học.

- Nhiệt tình, quan tâm và chăm sóc đến từng học viên.

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công từ cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Không yêu cầu kinh nghiệm (sẽ được đào tạo về các kĩ năng chuyên môn)

- Tiếng Anh giao tiếp (để trao đổi với người nước ngoài)

- Linh hoạt, chủ động và nhiệt tình.

- Có laptop cá nhân

- Có thể đi làm luôn trực tiếp tại chi nhánh.

Quyền Lợi Được Hưởng

- Hỗ trợ mộc thực tập, dữ liệu báo cáo và phụ cấp thực tập (từ 600k - 1tr/tháng + thưởng (tổng thu nhập: 2 - 3 triệu/tháng)).

- Làm việc trực tiếp với người lãnh đạo và điều hành cao nhất.

- Có cơ hội làm việc trong môi trường giáo dục Tiếng Anh, sử dụng tiếng Anh nhiều hơn.

- Cơ hội để trau dồi thêm khả năng Tiếng Anh (được tham gia trực tiếp lớp học)

- Được tiếp cận, trải nghiệm và trao đổi làm việc cùng tất cả các bộ phận trong chi nhánh.

- Môi trường trẻ, năng động, thân thiện và luôn phát triển .

- Làm việc tại công ty có hệ thống lớn, luôn phát triển với nhiều cơ hội thăng tiến bản thân lên vị trí cao hơn.

- Được đào tạo tỉ mỉ, được cầm tay chỉ việc và được hỗ trợ để hoàn thành mục tiêu.

- Được tham gia các hoạt động kết nối và chia sẻ, đào tạo cùng lãnh đạo của Doanh nghiệp và CEO hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển

