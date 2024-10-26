Tuyển Trợ Lý Ban Giám Đốc thu nhập 40 - 70 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 40 - 70 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Phó giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà DETECH - 8C Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 40 - 70 Triệu

Phụ trách Công tác quản lý triển khai dự án thuộc các Lĩnh vực: Phần mềm, Tự động hóa, Hệ thống mạng. Trực tiếp điều hành hoạt động lĩnh vực Phần mềm. Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty trong công tác định hình chiến lược sản phẩm, công nghệ. Phát triển đội ngũ nhân sự kỹ thuật.

Với Mức Lương 40 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 30 – 45. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin; Khoa học máy tính; Kỹ thuật phần mềm. Hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực phát triển phần mềm và quản lý dự án phần mềm. Có kiến thức chuyên sâu về các công nghệ mới, xu hướng phát triển phần mềm. Có từ 5-10 năm kinh nghiệm với tư cách là nhà phát triển phần mềm, trong đó 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Product Owner; Product Manager; Project Manager; Tech Lead; Solution Architect trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. Có năng lực lãnh đạo; có 3-5 năm kinh nghiệm Quản lý các dự án Công nghệ thông tin có quy mô từ 20 nhân sự trở lên. Có khả năng thiết lập kế hoạch, quản lý nguồn lực, đảm bảo tiến độ và chất lượng của dự án phát triển phần mềm. Kỹ năng: Giao tiếp và quan hệ khách hàng; khả năng thương lượng, đàm phán và giải quyết vấn đề; Đào tạo và phát triển nhân sự. Tiếng Anh (4 kỹ năng): Đáp ứng yêu cầu công việc.

Tại Công ty Cổ phần Tin học viễn thông Petrolimex Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC ĐỈNH CAO: Không gian làm việc hiện đại với cơ sở hạ tầng tiên tiến. Văn hoá cùng nhau phát triển. Hoà đồng, cởi mở là giá trị cốt lõi, tạo điều kiện thoả sức sáng tạo và bứt phá trong sự nghiệp. Lộ trình thăng tiến rõ ràng và minh bạch. LƯƠNG THƯỞNG CẠNH TRANH: Lương không chỉ là con số mà là sự công nhận và động lực. Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh, được đánh giá dựa trên năng lực chuyên môn và kết quả công việc. Luôn được đảm bảo về các chính sách nâng cao thu nhập kịp thời, tạo động lực mạnh mẽ để phát triển và thăng tiến. PHÚC LỢI TOÀN DIỆN: Khoản thưởng đột xuất, định kỳ, các hoạt động ngoại khoá thú vị như bóng đá, quần vợt, giao lưu văn nghệ. Chăm sóc sức khoẻ toàn diện với các gói bảo hiểm cao cấp, hỗ trợ trang phục và bảo hộ lao động đầy đủ. ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN: Phát triển bản thân là yếu tố then chốt trong sự nghiệp. Được tham gia các khoá/lớp đào tạo nội bộ, được cử đi đào tạo tại các trung tâm đào tạo chuyên nghiệp, thậm chí là cơ hội tham gia các khoá học nâng cao tại nước ngoài, tuỳ thuộc vào năng lực và yêu cầu công việc. CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI CHUẨN MỰC: Thời gian làm việc, nghỉ ngơi và các chế độ bảo hiểm đều tuân thủ theo quy định của Nhà nước và những tiêu chuẩn cao nhất của PIACOM, đảm bảo cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tin học viễn thông Petrolimex Pro Company

