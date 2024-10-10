Tuyển Hành chính Giovanni Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Giovanni Vietnam
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
Giovanni Vietnam

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Giovanni Vietnam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 8 Tòa Sao Mai Plaza, Số 435A Tam Trinh, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham mưu, tư vấn cho Chủ tịch HĐQT trong việc xây dựng và triển khai chiến lược phát triển Tập đoàn Tham gia vào việc kiểm soát việc xây dựng kế hoạch và các chương trình hành động cụ thể để triển khai kế hoạch của Tập đoàn Tổng hợp, phân tích và đánh giá kết quả hoạt động chung của các Khối/phòng/đơn vị theo phạm vi được phân công. Tư vấn các giải pháp quản trị kiểm soát rủi ro trong công việc thuộc phạm vi được giao. Thực hiện kiểm soát các văn bản/tài liệu từ các khối/phòng/ đơn vị theo phạm vi được phân công. Trợ lý trực tiếp cho Chủ tịch HĐQT về các công việc hàng ngày, bao gồm: công tác đối nội/đối ngoại, sắp xếp, tổ chức các cuộc họp, tham gia gặp mặt đối tác... Chuẩn bị tài liệu cần thiết, tham dự các cuộc họp theo yêu cầu của Chủ tịch HĐQT Là cầu nối liên lạc, trao đổi thông tin công việc giữa các bộ phận với Chủ tịch HĐQT Biên, phiên dịch tài liệu khi có yêu cầu. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Chủ tịch HĐQT.
Tham mưu, tư vấn cho Chủ tịch HĐQT trong việc xây dựng và triển khai chiến lược phát triển Tập đoàn
Tham gia vào việc kiểm soát việc xây dựng kế hoạch và các chương trình hành động cụ thể để triển khai kế hoạch của Tập đoàn
Tổng hợp, phân tích và đánh giá kết quả hoạt động chung của các Khối/phòng/đơn vị theo phạm vi được phân công.
Tư vấn các giải pháp quản trị kiểm soát rủi ro trong công việc thuộc phạm vi được giao.
Thực hiện kiểm soát các văn bản/tài liệu từ các khối/phòng/ đơn vị theo phạm vi được phân công.
Trợ lý trực tiếp cho Chủ tịch HĐQT về các công việc hàng ngày, bao gồm: công tác đối nội/đối ngoại, sắp xếp, tổ chức các cuộc họp, tham gia gặp mặt đối tác...
Chuẩn bị tài liệu cần thiết, tham dự các cuộc họp theo yêu cầu của Chủ tịch HĐQT
Là cầu nối liên lạc, trao đổi thông tin công việc giữa các bộ phận với Chủ tịch HĐQT
Biên, phiên dịch tài liệu khi có yêu cầu.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Chủ tịch HĐQT.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kiểm toán, Tài chính, Thương mại hoặc các chuyên ngành có liên quan khác Có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên ở vị trí tương đương Vi tính: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm, ứng dụng phân tích số liệu Am hiểu về xây dựng và triển khai chiến lược, phát triển thương hiệu, Luật, Kinh doanh, Thương mại,... ở lĩnh vực thời trang, sản xuất, chuỗi bán lẻ Ưu tiên các bạn trẻ trung, năng động. Ngoại hình ưa nhìn, có gu thẩm mỹ, gu ăn mặc tốt Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý thời gian và công việc Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục; không nói giọng địa phương Kỹ năng lập báo cáo, tổng hợp thông tin Kỹ năng bảo mật thông tin Thông minh, nhanh nhẹn, chu đáo Cẩn thận, tỉ mỉ, khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao Tác phong chuyên nghiệp, tự tin. Thành thạo Tiếng Anh (đủ 4 kỹ năng) Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint, Ms Project,... Biết lái xe ô tô là lợi thế.
Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên;
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kiểm toán, Tài chính, Thương mại hoặc các chuyên ngành có liên quan khác
Có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên ở vị trí tương đương
Vi tính: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm, ứng dụng phân tích số liệu
Am hiểu về xây dựng và triển khai chiến lược, phát triển thương hiệu, Luật, Kinh doanh, Thương mại,... ở lĩnh vực thời trang, sản xuất, chuỗi bán lẻ
Ưu tiên các bạn trẻ trung, năng động. Ngoại hình ưa nhìn, có gu thẩm mỹ, gu ăn mặc tốt
Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý thời gian và công việc
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục; không nói giọng địa phương
Kỹ năng lập báo cáo, tổng hợp thông tin
Kỹ năng bảo mật thông tin
Thông minh, nhanh nhẹn, chu đáo
Cẩn thận, tỉ mỉ, khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao
Tác phong chuyên nghiệp, tự tin.
Thành thạo Tiếng Anh (đủ 4 kỹ năng)
Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint, Ms Project,...
Biết lái xe ô tô là lợi thế.

Tại Giovanni Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực Phụ cấp ăn trưa, hỗ trợ vé gửi xe; Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của Luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN Thời gian làm việc từ thứ 2 đến hết thứ 6 Môi trường làm việc hiện đại, sáng tạo, khơi nguồn cảm hứng Chính sách mua hàng theo từng cấp bậc Tham gia du lịch, team-building, kick off hàng năm Khám sức khỏe định kỳ hàng năm Tham gia các khóa đào tạo bài bàn, chuyên nghiệp nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng Các chế độ thưởng theo quy định của Công ty: Lương tháng 13, thưởng kinh doanh, thưởng các ngày lễ trong năm... Chế độ phúc lợi khác: Kết hôn, hiếu hỉ, ốm đau, sinh nhật, sinh con (cả CBNV nam, nữ), ngày đàn ông, ngày phụ nữ, tết thiếu nhi, đồng phục,...
Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực
Phụ cấp ăn trưa, hỗ trợ vé gửi xe;
Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của Luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN
Thời gian làm việc từ thứ 2 đến hết thứ 6
Môi trường làm việc hiện đại, sáng tạo, khơi nguồn cảm hứng
Chính sách mua hàng theo từng cấp bậc
Tham gia du lịch, team-building, kick off hàng năm
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Tham gia các khóa đào tạo bài bàn, chuyên nghiệp nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng
Các chế độ thưởng theo quy định của Công ty: Lương tháng 13, thưởng kinh doanh, thưởng các ngày lễ trong năm...
Chế độ phúc lợi khác: Kết hôn, hiếu hỉ, ốm đau, sinh nhật, sinh con (cả CBNV nam, nữ), ngày đàn ông, ngày phụ nữ, tết thiếu nhi, đồng phục,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Giovanni Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Giovanni Vietnam

Giovanni Vietnam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8 - Tòa nhà Sao mai - Hoàng Văn Thụ- Hoàng Mai - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

