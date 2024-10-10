Tuyển Hành chính Giovanni Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 8 Tòa Sao Mai Plaza, Số 435A Tam Trinh, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham mưu, tư vấn cho Chủ tịch HĐQT trong việc xây dựng và triển khai chiến lược phát triển Tập đoàn Tham gia vào việc kiểm soát việc xây dựng kế hoạch và các chương trình hành động cụ thể để triển khai kế hoạch của Tập đoàn Tổng hợp, phân tích và đánh giá kết quả hoạt động chung của các Khối/phòng/đơn vị theo phạm vi được phân công. Tư vấn các giải pháp quản trị kiểm soát rủi ro trong công việc thuộc phạm vi được giao. Thực hiện kiểm soát các văn bản/tài liệu từ các khối/phòng/ đơn vị theo phạm vi được phân công. Trợ lý trực tiếp cho Chủ tịch HĐQT về các công việc hàng ngày, bao gồm: công tác đối nội/đối ngoại, sắp xếp, tổ chức các cuộc họp, tham gia gặp mặt đối tác... Chuẩn bị tài liệu cần thiết, tham dự các cuộc họp theo yêu cầu của Chủ tịch HĐQT Là cầu nối liên lạc, trao đổi thông tin công việc giữa các bộ phận với Chủ tịch HĐQT Biên, phiên dịch tài liệu khi có yêu cầu. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Chủ tịch HĐQT.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kiểm toán, Tài chính, Thương mại hoặc các chuyên ngành có liên quan khác Có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên ở vị trí tương đương Vi tính: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm, ứng dụng phân tích số liệu Am hiểu về xây dựng và triển khai chiến lược, phát triển thương hiệu, Luật, Kinh doanh, Thương mại,... ở lĩnh vực thời trang, sản xuất, chuỗi bán lẻ Ưu tiên các bạn trẻ trung, năng động. Ngoại hình ưa nhìn, có gu thẩm mỹ, gu ăn mặc tốt Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý thời gian và công việc Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục; không nói giọng địa phương Kỹ năng lập báo cáo, tổng hợp thông tin Kỹ năng bảo mật thông tin Thông minh, nhanh nhẹn, chu đáo Cẩn thận, tỉ mỉ, khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao Tác phong chuyên nghiệp, tự tin. Thành thạo Tiếng Anh (đủ 4 kỹ năng) Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint, Ms Project,... Biết lái xe ô tô là lợi thế.

Tại Giovanni Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực Phụ cấp ăn trưa, hỗ trợ vé gửi xe; Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của Luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN Thời gian làm việc từ thứ 2 đến hết thứ 6 Môi trường làm việc hiện đại, sáng tạo, khơi nguồn cảm hứng Chính sách mua hàng theo từng cấp bậc Tham gia du lịch, team-building, kick off hàng năm Khám sức khỏe định kỳ hàng năm Tham gia các khóa đào tạo bài bàn, chuyên nghiệp nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng Các chế độ thưởng theo quy định của Công ty: Lương tháng 13, thưởng kinh doanh, thưởng các ngày lễ trong năm... Chế độ phúc lợi khác: Kết hôn, hiếu hỉ, ốm đau, sinh nhật, sinh con (cả CBNV nam, nữ), ngày đàn ông, ngày phụ nữ, tết thiếu nhi, đồng phục,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Giovanni Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.