Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty cổ phần Thế Giới Bảng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty cổ phần Thế Giới Bảng
- Hà Nội: số 97 Ngô Gia Tự, Long Biên
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Hỗ trợ quản lý dự án trong việc lập kế hoạch, triển khai và theo dõi tiến độ các dự án sản xuất
Phối hợp với các bộ phận liên quan để thu thập, tổng hợp và phân tích thông tin dự án
Chuẩn bị các báo cáo, tài liệu liên quan đến dự án
Tham gia các cuộc họp dự án, ghi chép và theo dõi các hạng mục công việc
Hỗ trợ quản lý tài liệu, hồ sơ dự án
Liên hệ và phối hợp với các bên liên quan trong và ngoài công ty để đảm bảo tiến độ dự án
Thực hiện các công việc hành chính khác theo yêu cầu của quản lý dự án
Làm việc tại Văn phòng Long Biên, Hà Nội
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành liên quan đến quản trị kinh doanh, quản lý dự án
Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên mới tốt nghiệp
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)
Kỹ năng quản lý công việc và thời gian hiệu quả
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc
Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao
Nhanh nhẹn, chủ động trong công việc
Tại Công ty cổ phần Thế Giới Bảng Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Thưởng các ngày lễ tết theo quy định của công ty
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng quản lý dự án
Được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Thế Giới Bảng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
