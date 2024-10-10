Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty cổ phần Thế Giới Bảng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 97 Ngô Gia Tự, Long Biên

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Hỗ trợ quản lý dự án trong việc lập kế hoạch, triển khai và theo dõi tiến độ các dự án sản xuất Phối hợp với các bộ phận liên quan để thu thập, tổng hợp và phân tích thông tin dự án Chuẩn bị các báo cáo, tài liệu liên quan đến dự án Tham gia các cuộc họp dự án, ghi chép và theo dõi các hạng mục công việc Hỗ trợ quản lý tài liệu, hồ sơ dự án Liên hệ và phối hợp với các bên liên quan trong và ngoài công ty để đảm bảo tiến độ dự án Thực hiện các công việc hành chính khác theo yêu cầu của quản lý dự án Làm việc tại Văn phòng Long Biên, Hà Nội

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành liên quan đến quản trị kinh doanh, quản lý dự án Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên mới tốt nghiệp Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) Kỹ năng quản lý công việc và thời gian hiệu quả Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao Nhanh nhẹn, chủ động trong công việc

Tại Công ty cổ phần Thế Giới Bảng Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Thưởng các ngày lễ tết theo quy định của công ty Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng quản lý dự án Được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Thế Giới Bảng

