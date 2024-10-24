Tuyển Trợ Lý Dự Án thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Viettel 20 tầng, Khu CNC Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội, Thạch Thất

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Hỗ trợ PM và đội dự án thực hiện các công tác đảm bảo trong quá trình triển khai: Lập kế hoạch, xây dựng dự toán, thực hiện các thủ tục mua sắm, ... - Điều phối, làm việc với các bên liên quan để đảm bảo mục tiêu Dự án đúng tiến độ. - Tìm kiếm tài liệu, lập báo cáo phân tích thị trường MRD của sản phẩm, nghiên cứu khách hàng trong và ngoài nước,.... phục vụ quá trình nghiên cứu chế tạo các sản phẩm của đơn vị (Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn)

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các trường khối kinh tế, kỹ thuật

- Ưu tiên ứng viên đã tốt nghiệp các khóa đào tạo hoặc có kiến thức, năng lực kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, phân tích thị trường, quản trị dự án

- Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng, kỹ năng làm việc nhóm.

- Tiếng Anh: Toiec >550, đọc dịch tài liệu tốt.

Tại Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:

(căn cứ trên năng lực và kinh nghiệm thực tế của ứng viên).

- Được hưởng các khoản quà, thưởng lễ tết, nghỉ mát hỗ trợ ăn trưa, điện thoại liên lạc tối thiểu 2.000$/năm và các chế độ thưởng theo dự án, mức độ thành công của các sản phẩm nghiên cứu.

- Được hưởng 27 ngày nghỉ hưởng nguyên lương trong năm bao gồm 12 ngày nghỉ phép, 11 ngày nghỉ lễ tết, 3 ngày nghỉ mát và 1 ngày sáng tạo hàng năm.

- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT và BHTN theo Quy định và chế độ riêng của Tập Đoàn Viettel.

- Được trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu, thiết kế và chế tạo các sản phẩm công nghệ cao trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng; các sản phẩm có định hướng nghiên cứu dài hạn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.