Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH MTV HQ Play làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 125 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Hỗ trợ quản lý dự án: Lập kế hoạch, giám sát và báo cáo tiến độ của dự án được giao

- Hỗ trợ CEO trong việc kết nối, trao đổi với nội bộ dự án và đối tác

- Đề xuất cải tiến quy trình: Chủ động tham gia cải thiện hiệu quả và hiệu suất của các quy trình trong dự án

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do quản lý trực tiếp yêu cầu.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Học vấn : Tốt nghiệp bằng giỏi Đại học ưu tiên các trường như FPT, HUST,FTU, NEU,

- Kinh nghiệm: 3 năm trở lên. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực xây dựng sản phẩm / quản lý vận hành về Công nghệ - Game

( từng làm BA, Quản lý vận hành, Trợ lý dự án, hệ thống công nghệ ).Có kinh nghiệm phân tích dữ liệu là một lợi thế

- Có kỹ năng Phân tích và giải quyết vấn đề.

- Có khả năng phân tích về nghiệp vụ / đóng gói quy trình

- Khả năng xử lý tình huống nhạy bén, tư duy logic mạch lạc rõ ràng

- Kỹ năng tiếng Anh : Tốt ( 4 kỹ năng )

Tại Công ty TNHH MTV HQ Play Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương theo năng lực và thỏa thuận trong quá trình đàm phán, thưởng theo KPI hiệu quả công việc và xét tăng lương 2 lần/năm( range 15-30tr )

- Môi trường làm việc Startup trẻ, năng động và hiệu suất cao, đề cao tính sáng tạo và trách nhiệm.

- Làm việc trong môi trường Quốc tế, cơ hội được đi công tác nước ngoài.

- Trợ cấp ăn trưa, BHXH đóng đầy đủ theo quy định.

- Team Building: từ 2-3 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV HQ Play

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.