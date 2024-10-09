Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH MTV HQ Play làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH MTV HQ Play làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Công ty TNHH MTV HQ Play
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
Công ty TNHH MTV HQ Play

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty TNHH MTV HQ Play

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 125 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Hỗ trợ quản lý dự án: Lập kế hoạch, giám sát và báo cáo tiến độ của dự án được giao
- Hỗ trợ CEO trong việc kết nối, trao đổi với nội bộ dự án và đối tác
- Đề xuất cải tiến quy trình: Chủ động tham gia cải thiện hiệu quả và hiệu suất của các quy trình trong dự án
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do quản lý trực tiếp yêu cầu.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Học vấn : Tốt nghiệp bằng giỏi Đại học ưu tiên các trường như FPT, HUST,FTU, NEU,
- Kinh nghiệm: 3 năm trở lên. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực xây dựng sản phẩm / quản lý vận hành về Công nghệ - Game
( từng làm BA, Quản lý vận hành, Trợ lý dự án, hệ thống công nghệ ).Có kinh nghiệm phân tích dữ liệu là một lợi thế
- Có kỹ năng Phân tích và giải quyết vấn đề.
- Có khả năng phân tích về nghiệp vụ / đóng gói quy trình
- Khả năng xử lý tình huống nhạy bén, tư duy logic mạch lạc rõ ràng
- Kỹ năng tiếng Anh : Tốt ( 4 kỹ năng )

Tại Công ty TNHH MTV HQ Play Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương theo năng lực và thỏa thuận trong quá trình đàm phán, thưởng theo KPI hiệu quả công việc và xét tăng lương 2 lần/năm( range 15-30tr )
- Môi trường làm việc Startup trẻ, năng động và hiệu suất cao, đề cao tính sáng tạo và trách nhiệm.
- Làm việc trong môi trường Quốc tế, cơ hội được đi công tác nước ngoài.
- Trợ cấp ăn trưa, BHXH đóng đầy đủ theo quy định.
- Team Building: từ 2-3 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV HQ Play

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH MTV HQ Play

Công ty TNHH MTV HQ Play

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 37 Nguyễn Văn Huyên - Cầu Giấy - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

