Tuyển Biên phiên dịch Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH)
- Hà Nội: 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 16 - 18 Triệu
- Thực hiện công tác soạn thảo, chỉnh sửa và hoàn thiện Hợp đồng với Khách hàng
- Thực hiện công tác thủ tục kế toán (hóa đơn, theo dõi công nợ,...) trong công tác nội bộ và Khách hàng.
- Thực hiện soạn thảo Hồ sơ (theo biểu mẫu có sẵn), các tài liệu liên quan (BBNT, HSTT, các biểu mẫu biên bản,...) của dự án theo yêu cầu GĐDA
- Thực hiện báo cáo ngày, báo cáo tuần, ghi biên bản họp,... theo nhiệm vụ chuyên trách được giao
- Quản lý và duy trì lưu trữ dữ liệu của dự án (quy trình, hệ thống biểu mẫu...)
- Thực hiện chuẩn bị các tài liệu liên quan theo yêu cầu của BGĐ
Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
- Tiếng Anh thành thạo, biết tiếng Trung là một lợi thế.
- Ưu tiên cho những bạn có kinh nghiệm đã làm việc tại các Công ty, Tập đoàn Năng lượng tái tạo, cơ điện, bất động sản, xây dựng.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin, thuyết trình tốt, tác phong chuyên nghiệp.
- Thành thạo kỹ năng máy tính văn phòng
- Có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc
Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương chính thức: trọn gói 16.000.000đ / tháng - 18.000.000đ/ tháng
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi hiếu hỉ, lễ tết theo quy định
- Được tham gia BHYT, BHXH, BHTN ngay sau khi ký hợp đồng chính thức
- Được tham gia các chương trình du lịch nghỉ mát, các hoạt động văn hóa chung theo quy định của Công ty.
- Được hưởng các phụ cấp khác theo quy định hiện hành của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH)
