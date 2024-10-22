Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SỎI THÁI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SỎI THÁI
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 19 Đống Đa, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ Giám đốc Điều hành trong quản lý hàng ngày
Hỗ trợ Giám đốc Điều hành điều phối với các phòngban
Hỗ trợ quản lý dự án đặc biệt của Giám đốc
Quản lý thông tin nội bộ
Hỗ trợ truyền thông nội bộ, quản lý các cuộc gặp mặt, tiếp đón đối tác.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Marketing hoặc các ngành liên quan. Ít nhất 2-5 năm kinh nghiệm trong vai trò Trợ lý Giám đốc Điều hành hoặc các vị trí tương tự Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong ngành nhà hàng, khách sạn hoặc dịch vụ. CHỈ TUYỂN NAM, TỐI THIỂU SINH NĂM 1996 TRỞ LÊN
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SỎI THÁI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thưởng cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc. Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp trong môi trường năng động và chuyên nghiệp. Được tham gia vào các dự án sáng tạo và phát triển cùng công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SỎI THÁI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
