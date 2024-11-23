Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH DTH HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 136 - 138 Vành Đai Tây, Khu phố 4, Phường An Khánh, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Set up các cuộc họp, chuẩn bị tài liệu

Tham gia các buổi hội nghị cùng Giám đốc ( nếu có )

Làm việc theo sự phân công của Giám đốc, chi tiết sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp loại khá ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính các trường Kinh tế, Ngoại thương

Tiếng Anh thành thạo

Trung thực, giao tiếp khéo léo

Có thể linh hoạt thời gian làm việc

Không yêu cầu kinh nghiệm, có thể đào tạo

Tại CÔNG TY TNHH DTH HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 15-20tr tùy theo năng lực

Tham gia đầy đủ BHXH theo quy định của Nhà nước

Thưởng lễ, tết, tháng 13

Thưởng theo doanh thu Công ty

Từ 8h-17h , T2-T6, thứ 7 làm online

Địa chỉ VP: Số 136-138 Vành Đai Tây, Khu phố 4, P. An Khánh, TP. Thủ Đức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DTH HOLDINGS

