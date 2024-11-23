Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH DTH HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY TNHH DTH HOLDINGS
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 136
- 138 Vành Đai Tây, Khu phố 4, Phường An Khánh, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Set up các cuộc họp, chuẩn bị tài liệu
Tham gia các buổi hội nghị cùng Giám đốc ( nếu có )
Làm việc theo sự phân công của Giám đốc, chi tiết sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp loại khá ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính các trường Kinh tế, Ngoại thương
Tiếng Anh thành thạo
Trung thực, giao tiếp khéo léo
Có thể linh hoạt thời gian làm việc
Không yêu cầu kinh nghiệm, có thể đào tạo
Tiếng Anh thành thạo
Trung thực, giao tiếp khéo léo
Có thể linh hoạt thời gian làm việc
Không yêu cầu kinh nghiệm, có thể đào tạo
Tại CÔNG TY TNHH DTH HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 15-20tr tùy theo năng lực
Tham gia đầy đủ BHXH theo quy định của Nhà nước
Thưởng lễ, tết, tháng 13
Thưởng theo doanh thu Công ty
Từ 8h-17h , T2-T6, thứ 7 làm online
Địa chỉ VP: Số 136-138 Vành Đai Tây, Khu phố 4, P. An Khánh, TP. Thủ Đức
Tham gia đầy đủ BHXH theo quy định của Nhà nước
Thưởng lễ, tết, tháng 13
Thưởng theo doanh thu Công ty
Từ 8h-17h , T2-T6, thứ 7 làm online
Địa chỉ VP: Số 136-138 Vành Đai Tây, Khu phố 4, P. An Khánh, TP. Thủ Đức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DTH HOLDINGS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI