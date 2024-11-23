Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH DTH HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DTH HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH DTH HOLDINGS

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY TNHH DTH HOLDINGS

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 136

- 138 Vành Đai Tây, Khu phố 4, Phường An Khánh, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Set up các cuộc họp, chuẩn bị tài liệu
Tham gia các buổi hội nghị cùng Giám đốc ( nếu có )
Làm việc theo sự phân công của Giám đốc, chi tiết sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp loại khá ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính các trường Kinh tế, Ngoại thương
Tiếng Anh thành thạo
Trung thực, giao tiếp khéo léo
Có thể linh hoạt thời gian làm việc
Không yêu cầu kinh nghiệm, có thể đào tạo

Tại CÔNG TY TNHH DTH HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 15-20tr tùy theo năng lực
Tham gia đầy đủ BHXH theo quy định của Nhà nước
Thưởng lễ, tết, tháng 13
Thưởng theo doanh thu Công ty
Từ 8h-17h , T2-T6, thứ 7 làm online
Địa chỉ VP: Số 136-138 Vành Đai Tây, Khu phố 4, P. An Khánh, TP. Thủ Đức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DTH HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DTH HOLDINGS

CÔNG TY TNHH DTH HOLDINGS

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 136 - 138 Vành Đai Tây, Khu Phố 4, Phường An Khánh , Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

