Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH FAVOLIST5 ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thảo Điền, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Lập kế hoạch và thực hiện công tác tuyển dụng (lựa chọn ứng viên, phỏng vấn, hoạt động tuyển dụng)

Xây dựng và rà soát lại các quy định nội bộ, vận hành và cải thiện chế độ nhân sự

Quản lý chấm công, các công việc liên quan đến bảo hiểm xã hội

Lên kế hoạch và tổ chức các sự kiện nội bộ, hoạt động xây dựng đội nhóm

Thực hiện các công việc tổng vụ chung như quản lý văn bản, quản lý trang thiết bị, cải thiện môi trường văn phòng

Hỗ trợ giao tiếp với giám đốc người Nhật (bao gồm phiên dịch và biên dịch nếu cần)

Giải quyết các tư vấn liên quan đến lao động của nhân viên, thúc đẩy giao tiếp nội bộ

Lập báo cáo hàng tháng và hàng quý theo quy định pháp luật

Quản lý các tài liệu, hồ sơ, văn bản từ nội bộ và bên ngoài công ty

Thực hiện các công việc hành chính phát sinh khác

Phối hợp với công ty tư vấn trong các công việc liên quan đến kế toán

Quản lý thu chi trong nội bộ công ty

Kiểm tra và lập báo cáo sổ quỹ tiền mặt (khi cần thiết)

Lưu trữ và phát hành các hóa đơn, chứng từ liên quan đến tài chính nội bộ

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ tiếng Nhật từ N2 trở lên

Tốt nghiệp đại học (ưu tiên các chuyên ngành liên quan đến nhân sự hoặc quản trị kinh doanh)

Có từ 2-3 năm kinh nghiệm trong công việc hành chính nhân sự

Có kiến thức cơ bản về luật lao động Việt Nam

Thành thạo MS Office (Excel, Word) và hệ thống nhân sự

Có ý thức cao trong việc quản lý thông tin và khả năng ứng biến linh hoạt

Tại CÔNG TY TNHH FAVOLIST5 ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

18 ngày nghỉ phép có lương mỗi năm

Hỗ trợ chi phí ăn trưa

Hoạt động xây dựng đội nhóm (team building)

Bảo hiểm xã hội (tính trên toàn bộ mức lương)

Trợ cấp công tác

Thưởng cuối năm (1 tháng lương)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FAVOLIST5 ASIA

