Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH FAVOLIST5 ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH FAVOLIST5 ASIA
- Hồ Chí Minh: Thảo Điền, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 25 - 30 Triệu
Lập kế hoạch và thực hiện công tác tuyển dụng (lựa chọn ứng viên, phỏng vấn, hoạt động tuyển dụng)
Xây dựng và rà soát lại các quy định nội bộ, vận hành và cải thiện chế độ nhân sự
Quản lý chấm công, các công việc liên quan đến bảo hiểm xã hội
Lên kế hoạch và tổ chức các sự kiện nội bộ, hoạt động xây dựng đội nhóm
Thực hiện các công việc tổng vụ chung như quản lý văn bản, quản lý trang thiết bị, cải thiện môi trường văn phòng
Hỗ trợ giao tiếp với giám đốc người Nhật (bao gồm phiên dịch và biên dịch nếu cần)
Giải quyết các tư vấn liên quan đến lao động của nhân viên, thúc đẩy giao tiếp nội bộ
Lập báo cáo hàng tháng và hàng quý theo quy định pháp luật
Quản lý các tài liệu, hồ sơ, văn bản từ nội bộ và bên ngoài công ty
Thực hiện các công việc hành chính phát sinh khác
Phối hợp với công ty tư vấn trong các công việc liên quan đến kế toán
Quản lý thu chi trong nội bộ công ty
Kiểm tra và lập báo cáo sổ quỹ tiền mặt (khi cần thiết)
Lưu trữ và phát hành các hóa đơn, chứng từ liên quan đến tài chính nội bộ
Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học (ưu tiên các chuyên ngành liên quan đến nhân sự hoặc quản trị kinh doanh)
Có từ 2-3 năm kinh nghiệm trong công việc hành chính nhân sự
Có kiến thức cơ bản về luật lao động Việt Nam
Thành thạo MS Office (Excel, Word) và hệ thống nhân sự
Có ý thức cao trong việc quản lý thông tin và khả năng ứng biến linh hoạt
Tại CÔNG TY TNHH FAVOLIST5 ASIA Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ chi phí ăn trưa
Hoạt động xây dựng đội nhóm (team building)
Bảo hiểm xã hội (tính trên toàn bộ mức lương)
Trợ cấp công tác
Thưởng cuối năm (1 tháng lương)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FAVOLIST5 ASIA
