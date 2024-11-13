Tuyển Hành chính Công ty Cổ phần Viet Analytics làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KĐT Định Công, Hoàng Mai, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Chuẩn bị tài liệu:

Soạn thảo và biên soạn các tài liệu, báo cáo, và biên bản cuộc họp.

Nghiên cứu và cung cấp thông tin cần thiết cho Giám đốc để hỗ trợ trong các quyết định.

Hỗ trợ quản lý dự án:

Hỗ trợ Giám đốc trong việc theo dõi tiến độ các dự án và các hoạt động của công ty.

Tham gia tổ chức các sự kiện, hội thảo, và cuộc họp quan trọng.

Thực hiện các nhiệm vụ hành chính:

Quản lý hồ sơ, tài liệu và thông tin liên quan đến công việc.

Thực hiện các nhiệm vụ hành chính khác theo yêu cầu của Giám đốc.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng giao tiếp tốt, linh hoạt, biết lắng nghe và thân thiện.

Có kinh nghiệm vị trí tương đương.

Có kỹ năng lập báo cáo tổng hợp, lập kế hoạch công việc hàng ngày.

Tiếng Anh tốt.

Kỹ năng văn phòng tốt.

Tại Công ty Cổ phần Viet Analytics Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp về nghiên cứu khảo sát, có cơ hội làm việc với các chuyên gia kinh tế hàng đầu.

Được tham gia các buổi đào tạo thường xuyên của công ty về các kỹ năng liên quan đến công việc.

Được hưởng các chính sách, quyền lợi theo quy định của Luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Viet Analytics

