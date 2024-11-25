Tuyển Trợ Lý Kế Toán thu nhập 6 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 11, Lô D Chung Cư Gò Dầu 1, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Hỗ trợ các công việc khác theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành kế toán, Tài chính Ngân hàng

Trung thực: Với khách hàng; với nội bộ

Chấp nhận sinh viên mới ra trường.

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Có kiến thức về nguyên tắc và thực hành kế toán.

Chú ý đến chi tiết và độ chính xác trong việc nhập dữ liệu.

Kỹ năng giao tiếp và giao tiếp hiệu quả.

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (word, excel, powerpoint).

Có tính chủ động trong công việc.

Cầu tiến, có tinh thần học hỏi để phát triển cá nhân.

Tại Công ty TNHH Smart Outsourcing Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ lương + thu nhập ngoài giờ (luôn chắc chắn có khi các bạn tự nguyện làm ngoài giờ), thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm

Thời gian làm việc linh hoạt, ứng viên đáp ứng tối thiểu 7h/ngày

Có cơ hội tiếp xúc với nền văn hóa Vương Quốc Anh

Môi trường thân thiện, Ban lãnh đạo tâm lý, luôn quan tâm đến CBNV.

Chế độ Phúc lợi đầy đủ (sinh nhật, hiếu, hỉ, ốm đau, thai sản...);

Đầy đủ chế độ theo Pháp luật quy định;

Công ty cung cấp trang thiết bị làm việc: Laptop/Máy tính

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Smart Outsourcing

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin