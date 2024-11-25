Tuyển Trợ Lý Kế Toán thu nhập 6 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Smart Outsourcing
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 11, Lô D Chung Cư Gò Dầu 1, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh, Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Hỗ trợ các công việc khác theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo.
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành kế toán, Tài chính Ngân hàng
Trung thực: Với khách hàng; với nội bộ
Chấp nhận sinh viên mới ra trường.
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Có kiến thức về nguyên tắc và thực hành kế toán.
Chú ý đến chi tiết và độ chính xác trong việc nhập dữ liệu.
Kỹ năng giao tiếp và giao tiếp hiệu quả.
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (word, excel, powerpoint).
Có tính chủ động trong công việc.
Cầu tiến, có tinh thần học hỏi để phát triển cá nhân.
Tại Công ty TNHH Smart Outsourcing Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ lương + thu nhập ngoài giờ (luôn chắc chắn có khi các bạn tự nguyện làm ngoài giờ), thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm
Thời gian làm việc linh hoạt, ứng viên đáp ứng tối thiểu 7h/ngày
Có cơ hội tiếp xúc với nền văn hóa Vương Quốc Anh
Môi trường thân thiện, Ban lãnh đạo tâm lý, luôn quan tâm đến CBNV.
Chế độ Phúc lợi đầy đủ (sinh nhật, hiếu, hỉ, ốm đau, thai sản...);
Đầy đủ chế độ theo Pháp luật quy định;
Công ty cung cấp trang thiết bị làm việc: Laptop/Máy tính
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Smart Outsourcing
