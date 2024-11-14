Tuyển Trợ Lý Kiểm Toán thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, AD Building số 15 ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

• Thực hiện các công việc kiểm toán báo cáo tài chính và các dịch vụ đảm bảo khác

• Tư vấn nghiệp vụ kế toán, thuế và tài chính cho khách hàng

• Thực hiện các công việc khác được giao

• Báo cáo trực tiếp công việc cho Trưởng nhóm kiểm toán.

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng và Ban Giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kiểm toán, Kế toán, Tài chính; ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm về kế toán, kiểm toán

• Yêu thích nghề nghiệp

• Có khả năng làm việc dưới áp lực cao

• Có kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt

• Có kỹ năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin

• Năng động và cầu tiến

• Chăm chỉ, có trách nhiệm và tinh thần sẵn sàng học hỏi

Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN U&I - CHI NHÁNH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực

• Được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng kiểm toán và các kiến thức chuyên môn

• Cơ hội thăng tiến rõ ràng theo lộ trình phát triển nghề nghiệp

• Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài để nâng cao trình độ chuyên môn

• Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật

• Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN U&I - CHI NHÁNH HÀ NỘI

