Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Đại Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phòng 503, tầng 5, tòa nhà Tuấn Hạnh, số 82 ngõ 116 Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

• Thực hiện công việc kiểm toán báo cáo tài chính, soát xét kế toán, thuế theo sự phân công của Trưởng nhóm, Trưởng bộ phận;

• Độc lập và chủ động trong việc thực hiện kiểm toán đối với các mảng nghiệp vụ. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công.

• Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trợ lý kiểm toán viên: có ít nhất 02 năm làm việc trong công tác kiểm toán, kế toán, tài chính ngân hàng...

- Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

- Có kỹ năng giao tiếp và truyền đạt thông tin tốt bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

- Năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Đại Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và có cơ hội học tập tốt. Được đào tạo về kiến thức thực hành Kế toán, Kiểm toán và Thẩm định giá.

- Tham gia các chương trình phát triển nhân viên.

- Được hưởng các khoản lương/trợ cấp, hỗ trợ thực tập sinh theo Quy chế của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Đại Việt

