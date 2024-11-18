Tuyển Trợ Lý Kinh Doanh thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B48 - 03 Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Triển khai kế hoạch kinh doanh, chăm sóc khách hàng tại khu vực được giao;

Thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh, lên kế hoạch tiếp cận các nhóm khách hàng mục tiêu;

Lên đơn bán hàng, quản lý hồ sơ khách hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc với khách hàng.

Phối hợp với kế toán và bộ phận Kinh doanh thu hồi công nợ của khách hàng.

Báo cáo tình hình kinh doanh hàng tuần, tháng, quý, năm.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ độ tuổi từ 24-32, sức khỏe tốt, Ngoại hình ưa nhìn.

Tốt nghiệp Cao Đẳng – Đại học trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh, marketing.

Thành thạo về internet và các phần mềm văn phòng.

Kỹ năng đàm phán và thuyết phục tốt.

Có trách nhiệm, thái độ nghiêm túc trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có kinh nghiệm 01 năm trở lên ở vị trí tương đương

Tại CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: 10 – 15 triệu (Trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn)

PC ăn trưa,điện thoại,...

Nghỉ lễ, tết theo quy định.

Tham gia BHXH, BHYT... theo quy định của luật lao động

Được tham gia các hoạt động Team Building, nghỉ mát, du lịch hàng năm...

Xét tăng lương hàng năm theo tình hình kinh doanh.

Giờ làm việc: Sáng từ 8h-12h. Trưa 13h-17h (Thứ 7 nghỉ từ 16h)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin