Tuyển Trợ Lý Kinh Doanh thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: B48
- 03 Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Triển khai kế hoạch kinh doanh, chăm sóc khách hàng tại khu vực được giao;
Thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh, lên kế hoạch tiếp cận các nhóm khách hàng mục tiêu;
Lên đơn bán hàng, quản lý hồ sơ khách hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc với khách hàng.
Phối hợp với kế toán và bộ phận Kinh doanh thu hồi công nợ của khách hàng.
Báo cáo tình hình kinh doanh hàng tuần, tháng, quý, năm.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ độ tuổi từ 24-32, sức khỏe tốt, Ngoại hình ưa nhìn.
Tốt nghiệp Cao Đẳng – Đại học trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh, marketing.
Thành thạo về internet và các phần mềm văn phòng.
Kỹ năng đàm phán và thuyết phục tốt.
Có trách nhiệm, thái độ nghiêm túc trong công việc.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có kinh nghiệm 01 năm trở lên ở vị trí tương đương
Tại CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng thu nhập: 10 – 15 triệu (Trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn)
PC ăn trưa,điện thoại,...
Nghỉ lễ, tết theo quy định.
Tham gia BHXH, BHYT... theo quy định của luật lao động
Được tham gia các hoạt động Team Building, nghỉ mát, du lịch hàng năm...
Xét tăng lương hàng năm theo tình hình kinh doanh.
Giờ làm việc: Sáng từ 8h-12h. Trưa 13h-17h (Thứ 7 nghỉ từ 16h)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP
