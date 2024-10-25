Tuyển Trợ Lý Kỹ Thuật thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH Trang Sức Helia Fine Jewelry
- Hà Nội: 430 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Biết nhìn thông số thiết kế (các bản vẽ thiết kế trang sức 3D), từ đó đưa ra những số liệu liên quan đến nguyên vật liệu để sản xuất
Đặt hàng và trao đổi đổi thông tin liên quan đơn hàng với xưởng
Nắm rõ thông tin về lô hàng đang sản xuất, đảm bảo hàng hóa sản xuất ra đạt chất lượng và đúng quy cách
Kiểm tra thành phẩm đầu vào, ra và định kỳ kiểm tra hàng hóa lưu trữ trong kho
Kiểm tra giám sát chất lượng từng công đoạn của quá trình sản xuất, nắm rõ các yêu cầu, thông số kỹ thuật cần kiểm tra tại từng công đoạn
Phát hiện, ngăn chặn các sản phẩm không phù hợp để kịp thời chấn chỉnh, tránh xảy ra sai hỏng hàng loạt, gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm
Xử lý hàng hóa bị lỗi
Thực hiện việc ghi chép biểu mẫu giám sát đầy đủ theo hệ thống quản lý chất lượng của công ty.
Làm việc theo qui trình xuất - nhập hàng hóa
Phối hợp với Sales, kế toán, trường bộ phận để tìm ra nguyên nhân và đưa ra hướng xử lý các khiếu nại của khách hàng, thị trường về chất lượng sản phẩm một cách kịp thời
Một số công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Kỹ Thuật hoặc Kiểm soát chất lượng
Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm việc tại các xưởng, kho sản xuất về nghành trang sức hoặc các ngành liên quan
Kỹ năng: Vi tính văn phòng, làm việc nhóm, giám sát liên quan đến chất lượng
Siêng năng, tỉ mỉ và có khả năng chịu được áp lực
Tại Công Ty TNHH Trang Sức Helia Fine Jewelry Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập : 9.000.000đ – 12.000.000đ (Lương cơ bản + các khoản phụ cấp + thưởng hiệu quả công việc)
Chế độ theo luật định
Môi trường làm việc trẻ, năng động
Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Trang Sức Helia Fine Jewelry
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
