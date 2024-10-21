Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH AN HIỆU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH AN HIỆU
- Hồ Chí Minh: 306/19 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Tham gia xây dựng, lập kế hoạch phòng marketing
Chịu trách nhiệm quản lý, lên kế hoạch, triển khai, giám sát các hoạt động , ngân sách kênh social
Theo dõi và cập nhật tiến độ công việc và báo cáo với trưởng bộ phận
Kiểm soát KPIs các bộ phận trong phòng, báo cáo cho trưởng bộ phận
Lập báo cáo chi phí, doanh thu, báo cáo các hoạt động marketing
Kiểm soát chất lượng hình ảnh, nội dung bài đăng trên các nền tảng mạng xã hội của công ty: tiktok, facebook, instagram, youtube ....
Thực hiện đăng ký chương trình khuyến mãi
Chuẩn bị công cụ, nguyên vật liệu cho sự kiện
Các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm vị trí tương đương từ 02 năm trở lên, ưu tiên làm tại các công ty mỹ phẩm, F&B
Khả năng giao tiếp tốt, báo báo- tổng hợp, phân tích-nghiên cứu thị trường
Tại CÔNG TY TNHH AN HIỆU Thì Được Hưởng Những Gì
Cung cấp thiết bị, dụng cụ làm việc
Phép tháng, sinh nhật, thưởng lễ tết, liên hoan, du lịch, lương tháng 13
Tăng lương theo năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AN HIỆU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI