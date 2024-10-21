Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH AN HIỆU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 306/19 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tham gia xây dựng, lập kế hoạch phòng marketing

Chịu trách nhiệm quản lý, lên kế hoạch, triển khai, giám sát các hoạt động , ngân sách kênh social

Theo dõi và cập nhật tiến độ công việc và báo cáo với trưởng bộ phận

Kiểm soát KPIs các bộ phận trong phòng, báo cáo cho trưởng bộ phận

Lập báo cáo chi phí, doanh thu, báo cáo các hoạt động marketing

Kiểm soát chất lượng hình ảnh, nội dung bài đăng trên các nền tảng mạng xã hội của công ty: tiktok, facebook, instagram, youtube ....

Thực hiện đăng ký chương trình khuyến mãi

Chuẩn bị công cụ, nguyên vật liệu cho sự kiện

Các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Digital marketing

Có kinh nghiệm vị trí tương đương từ 02 năm trở lên, ưu tiên làm tại các công ty mỹ phẩm, F&B

Khả năng giao tiếp tốt, báo báo- tổng hợp, phân tích-nghiên cứu thị trường

Tại CÔNG TY TNHH AN HIỆU Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH,BHTN, BHYT theo quy định

Cung cấp thiết bị, dụng cụ làm việc

Phép tháng, sinh nhật, thưởng lễ tết, liên hoan, du lịch, lương tháng 13

Tăng lương theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AN HIỆU

