Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN ALO DÉCOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALO DÉCOR
- Hồ Chí Minh: 4052An Phú Đông 27, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, Quận 12
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 16 - 20 Triệu
Tiếp nhận yêu cầu từ BLĐ
Điều phối, phân bổ công việc nhiệm vụ cho phòng Marketing
Chịu trách nhiệm giám sát, kiểm soát các hạng mục công việc khi triển khai các sự kiện của công ty
Hỗ trợ phiên dịch khi cần, hỗ trợ gửi các văn bản email hay các tài liệu mà Giám đốc yêu cầu
Tham gia các cuộc họp với đối tác cùng BLĐ
Phối hợp với các phòng ban khác để triển khai quảng cáo, hội nghị, hội thảo...
Tham mưu cho Giám đốc trong việc triển khai quảng cáo phát triển sản phẩm công ty
Đề xuất các chiến lược Marketing phù hợp cho sản phẩm của công ty
Là đầu mối cập nhật thông tin của các phòng ban đến phòng Marketing
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc
Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng trở lên các ngành liên quan đến Marketing
Độ tuổi từ: 25 đến 35 tuổi
Giới tính: ưu tiên Nữ
Có từ 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing
Khả năng bao quát công việc, quản lý hồ sơ và tài liệu
Trung thực, thật thà và cẩn thận trong công việc
Tiếng Anh thành thạo nghe, nói, đọc, viết
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALO DÉCOR Thì Được Hưởng Những Gì
Xét tăng lương định kỳ hằng năm
Chế độ BHXH, BHYT theo quy định pháp luật hiện hành
Thưởng lễ - tết, hiếu hỉ, du lịch, teambuilding...
Đóng bảo hiểm y tế cho bố mẹ ( ruột ) áp dụng cho nhân viên làm việc trên 3 năm
Môi trường năng động, trẻ trung, đồng nghiệp hòa đồng, hỗ trợ hết sức..
Cơ hội thăng tiến trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALO DÉCOR
