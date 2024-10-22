Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA LƯỚI SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 4052 An Phú Đông 27, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Điều phối, phân bổ công việc nhiệm vụ cho phòng Marketing Chịu trách nhiệm giám sát, kiểm soát các hạng mục công việc khi triển khai các sự kiện của công ty Hỗ trợ phiên dịch khi cần, hỗ trợ gửi các văn bản email hay các tài liệu mà Giám đốc yêu cầu Tham gia các cuộc họp với đối tác cùng BLĐ Phối hợp với các phòng ban khác để triển khai sự kiện quảng cáo, hội nghị, hội thảo Tham mưu cho Giám đốc trong việc triển khai quảng cáo phát triển sản phẩm công ty Đề xuất các chiến lược Marketing phù hợp cho sản phẩm của công ty Là đầu mối cập nhật thông tin của các phòng ban đến phòng Marketing Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng trở lên các ngành liên quan đến Marketing Độ tuổi từ: 25 đến 35 tuổi Giới tính: Ưu tiên nữ Có 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing Khả năng bao quát công việc, quản lý tốt hồ sơ và tài liệu Trung thực, thật thà và cẩn thận trong công việc Tiếng anh thành thạo nghe, nói, đọc, viết.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA LƯỚI SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Xét tăng lương định kỳ hằng năm Chế độ BHXH, BHYT theo quy định pháp luật hiện hành Thưởng lễ - tết, hiếu hỉ, du lịch, teambuilding,... Đóng bảo hiểm y tế cho bố mẹ ( ruột) áp dụng cho nhân viên làm việc trên 3 năm Môi trường năng động, trẻ trung, đồng nghiệp hòa đồng, hỗ trợ hết sức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA LƯỚI SÀI GÒN

