Tuyển Trợ Lý Marketing thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 84 - 86 Bát Nàn, P.Bình Trưng Tây, Quận 2

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Đi công tác thường xuyên với TGĐ phục vụ vận hành và công việc kinh doanh của công ty;

Trợ lý phụ trách mảng marketing và điều phối phòng MKT theo chỉ đạo của TGĐ;

Phụ trách một số hoạt động quay dựng video và viết content đăng kênh Tiktok. Xây dựng và vận hành kênh;

Sắp xếp lịch làm việc, lịch công tác, quản lý điều hành công việc theo chỉ đạo TGĐ;

Chuẩn bị tài liệu, thu thập thông tin cần thiết theo yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc;

Báo cáo công việc thực hiện thường xuyên và trực tiếp cho tổng Giám Đốc;

Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, từ 22 - 25 tuổi, sức khỏe tốt, có thể đi công tác thường xuyên. Có ngoại hình sáng.

Có khả năng quay dựng, edit video và viết content Tiktok tốt

Có khả năng tổ chức, triển khai công việc một cách độc lập và quản lý thời gian tốt.

Có kỹ năng viết báo cáo, tổng hợp – cập nhật thông tin.

Có kinh nghiệm trong mảng xây dựng kênh Tiktok là một lợi thế

Cầu tiến, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực thực tế.

Tăng lương định kỳ hằng năm, tăng lương đột xuất theo hiệu quả công việc.

Thưởng theo hiệu quả làm việc. Thưởng các ngày lễ tết trong năm, sinh nhật, kết hôn,...

Cơ hội làm việc gắn bó lâu dài, phát triển bản thân và thăng tiến cao

Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, tinh thần, thể thao theo chế độ phúc lợi ưu đãi của công ty

Du lịch, Teambuilding hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin