Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH CHÍNH TIẾN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 132 bến vân đồn, p6, Quận 4

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Phiên dịch tài liệu/ sắp xếp tài liệu Đi phiên dịch theo đoàn du lịch (khách là người Đài Loan, Trung Quốc) Hoàn thành việc chủ quản giao

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ dưới 33 Tuổi Có tinh thần trách nhiệm Biết quản lý thời gian Tiếng Trung lưu loát (tương đương HSK5, hoặc HSK5 trở lên) Hoạt bát hướng ngoại

Tại CÔNG TY TNHH CHÍNH TIẾN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 12 triệu (thử việc 1 tháng) Tổng thu nhập có thể từ 18-25triệu/tháng Sau khi thử việc sẽ điều chỉnh lương theo năng lực. Được thưởng thêm nếu thành tích tốt Thu nhập càng cao dựa trên số lượt đi phiên dịch theo tour Mọi chi phí sinh hoạt phát sinh bên ngoài công ty thanh toán. Có thẻ Hướng dẫn viên du lịch lương cơ bản 15 triệu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHÍNH TIẾN VIỆT NAM

