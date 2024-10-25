Tuyển Trợ Lý Phiên Dịch Tiếng Trung thu nhập 12 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH CHÍNH TIẾN VIỆT NAM
Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 132 bến vân đồn, p6, Quận 4
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 25 Triệu
Phiên dịch tài liệu/ sắp xếp tài liệu
Đi phiên dịch theo đoàn du lịch (khách là người Đài Loan, Trung Quốc)
Hoàn thành việc chủ quản giao
Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ dưới 33 Tuổi
Có tinh thần trách nhiệm
Biết quản lý thời gian
Tiếng Trung lưu loát (tương đương HSK5, hoặc HSK5 trở lên)
Hoạt bát hướng ngoại
Tại CÔNG TY TNHH CHÍNH TIẾN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản 12 triệu (thử việc 1 tháng) Tổng thu nhập có thể từ 18-25triệu/tháng Sau khi thử việc sẽ điều chỉnh lương theo năng lực. Được thưởng thêm nếu thành tích tốt Thu nhập càng cao dựa trên số lượt đi phiên dịch theo tour Mọi chi phí sinh hoạt phát sinh bên ngoài công ty thanh toán. Có thẻ Hướng dẫn viên du lịch lương cơ bản 15 triệu.
Lương cơ bản 12 triệu (thử việc 1 tháng)
Tổng thu nhập có thể từ 18-25triệu/tháng
Sau khi thử việc sẽ điều chỉnh lương theo năng lực.
Được thưởng thêm nếu thành tích tốt
Thu nhập càng cao dựa trên số lượt đi phiên dịch theo tour
Mọi chi phí sinh hoạt phát sinh bên ngoài công ty thanh toán.
Có thẻ Hướng dẫn viên du lịch lương cơ bản 15 triệu.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHÍNH TIẾN VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
