Tuyển Trợ Lý Phiên Dịch Tiếng Trung thu nhập 13 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 30 trà khúc, phường 02, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

- Phiên dịch cho Giám Đốc với đối tác bên ngoài, kết nối với các phòng ban/cá nhân xử lý công việc kịp thời.

- Dịch hợp đồng, tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng Trung và ngược lại.

- Sắp xếp, nhắc nhở lịch họp, lịch công tác của Giám Đốc

- Thông báo, báo cáo lại những công việc phát sinh gửi đến Giám Đốc để xin ý kiến chỉ đạo.

- Truyền đạt ý kiến/chỉ đạo của Giám Đốc cho các cá nhân, phòng ban liên quan; và theo dõi, đốc thúc, kiểm tra công việc của các phòng ban liên quan theo nội dung đã truyền đạt.

- Tổng hợp các số liệu báo cáo của các phòng ban cho Giám đốc.

- Tiếp nhận, kiểm tra và trình ký hồ sơ, kiểm tra công văn,...theo ý kiến chỉ đạo của Giám Đốc.

– Đi công tác với Giám đốc khi có phát sinh.

- Thực hiện các công việc khác khi có phát sinh theo yêu cầu của Giám Đốc.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam từ 24 - 35 tuổi

- Trình độ: Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học trở lên

- Kinh nghiệm: ít nhất 02 năm từng làm phiên dịch tiếng Trung trở lên

- Sử dụng thành thạo Tiếng Trung nghe nói đọc viết lưu loát, ưu tiên đã làm Trợ lý Tổng Giám Đốc/Phó Tổng Giám Đốc người Đài Loan (hoặc Người Trung Quốc).

- Thận trọng, khéo léo, có khả năng đảm bảo tính bảo mật đối với nội dung phiên dịch

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MÊKÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 13 - 18 triệu/tháng (tùy vào năng lực khi phỏng vấn)

- Sau 2 tháng thử việc sẽ được ký HĐLĐ và đóng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

- Phép năm 12 ngày/năm. Nghỉ lễ theo quy định Nhà Nước

- Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết,...theo quy định công ty.

- Du lịch theo kế hoạch của công ty

- Chế độ chăm sóc sức khỏe hàng năm, các phúc lợi khác: đám cưới, sinh con, ma chay...

- Môi trường làm việc năng động, nhân viên thân thiện, cở mở và hòa đồng, có cơ hội thăng tiến trong công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MÊKÔNG

