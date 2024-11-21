Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 3 ngõ 4 phố Hàm Nghi, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

Quản lý và theo dõi kế hoạch triển khai định kỳ của các phòng ban; đốc thúc và đảm bảo hoàn thành đúng mục tiêu

Hỗ trợ Phó TGĐ trong việc kết nối các hoạt động với các phòng ban/bộ phận đảm bảo duy trì được các hoạt động hàng ngày, xử lý công việc kịp thời.

Tổng hợp và phân tích số liệu, đưa ra dự đoán và cảnh báo

Thay mặt Phó TGĐ tham gia các cuộc họp chuyên môn nội bộ, họp giao ban; làm biên bản cuộc họp và ghi chép lại tiến độ thực hiện công việc, kế hoạch hành động của các bộ phận.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ từ 23 đến 30 tuổi

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành

- Có từ 02 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương, có kinh nghiệm sử dụng các công cụ quản trị doanh nghiệp

- Thành tạo tin học văn phòng

- Có khả năng tổng hợp, phân tích và tư duy logic tốt

- Có tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cao, chủ động học hỏi kiến thức và công cụ mới

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15 000 000 - 17 000 000 triệu/tháng (gross)

Thử việc 02 tháng, hưởng 85% lương

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN sau 02 tháng thử việc

Các chế độ nghỉ phép năm, du lịch hàng năm, thưởng ngày Lễ, Tết, lương tháng 13, thưởng đánh giá

Môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết, ổn định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO

