Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO

Mức lương
15 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 3 ngõ 4 phố Hàm Nghi, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

Quản lý và theo dõi kế hoạch triển khai định kỳ của các phòng ban; đốc thúc và đảm bảo hoàn thành đúng mục tiêu
Hỗ trợ Phó TGĐ trong việc kết nối các hoạt động với các phòng ban/bộ phận đảm bảo duy trì được các hoạt động hàng ngày, xử lý công việc kịp thời.
Tổng hợp và phân tích số liệu, đưa ra dự đoán và cảnh báo
Thay mặt Phó TGĐ tham gia các cuộc họp chuyên môn nội bộ, họp giao ban; làm biên bản cuộc họp và ghi chép lại tiến độ thực hiện công việc, kế hoạch hành động của các bộ phận.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ từ 23 đến 30 tuổi
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành
- Có từ 02 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương, có kinh nghiệm sử dụng các công cụ quản trị doanh nghiệp
- Thành tạo tin học văn phòng
- Có khả năng tổng hợp, phân tích và tư duy logic tốt
- Có tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cao, chủ động học hỏi kiến thức và công cụ mới

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15 000 000 - 17 000 000 triệu/tháng (gross)
Thử việc 02 tháng, hưởng 85% lương
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN sau 02 tháng thử việc
Các chế độ nghỉ phép năm, du lịch hàng năm, thưởng ngày Lễ, Tết, lương tháng 13, thưởng đánh giá
Môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết, ổn định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 03, Lô TT04, Khu đô thị Hải Đăng City, Ngõ 4, Phố Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

