Tuyển Quản lý dự án xây dựng Công ty TNHH Truyền thông ADT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận chỉ đạo của PTGĐ và là đầu mối tham gia đàm phán phương án/ hợp đồng hợp tác với các Đối tác

- Theo dõi, báo cáo PTGĐ thường xuyên về tiến độ và mức độ hoàn thành mục tiêu trong từng giai đoạn của dự án

- Ghi nhận những nội dung liên quan trong phạm vi PTGĐ phụ trách hoặc được yêu cầu trong các cuộc họp giao ban hàng tuần/ tháng/ quý.

- Sắp xếp lịch làm việc của PTGĐ với các đối tác và các bộ phận/ cá nhân trong công ty

- Đại diện PTGĐ trả lời email về đề xuất của các bộ phận/ cá nhân trong trường hợp được yêu cầu

- Báo cáo hoạt động các dự án hoặc bộ phận theo kế hoạch định kỳ (tuần/ tháng/ quý/ năm).

- Hỗ trợ Phó TGĐ quản lý, giám sát hoạt động Văn Phòng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing....

- Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí hiện tại, có kinh nghiệm trong mảng truyền thông, Digital

- Khả năng tổng hợp thông tin và tư duy quản trị tốt.

- Khả năng giao tiếp & ngoại giao cấp quản lý.

- Có khả năng nhận định, phân tích vấn đề & xử lý thông tin tốt.

- Có khả năng làm việc theo nhóm.

- Kỹ năng truyền đạt tốt.

Tại Công ty TNHH Truyền thông ADT Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng cuối năm Thời gian làm việc từ thứ 2 -6, Nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật Đóng BHXH full lương Bảo hiểm sức khỏe 24/7 Khám sức khỏe định kỳ hàng năm Thăm hỏi, động viên, giúp đỡ tinh thần và vật chất cho nhân viên: cưới hỏi, bệnh tật, tai nạn, việc hiếu.. Tặng quà các dịp: Quốc tế thiếu nhi cho các con, tết trung thu, 8/3, 20/10... Quà tặng sinh nhật nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Truyền thông ADT

