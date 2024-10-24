Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty CP Thương mại Bán lẻ Nhà Bè làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 4, Đường Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Phụ trách theo dõi các đơn hàng sản xuất của công ty (từ khâu tìm kiếm nguyên phụ liệu) đến nhập kho theo sự chỉ đạo của quản lý. Phụ trách việc báo cáo, phân tích/tổng hợp về số liệu ngành hàng Xử lý các vấn đề phát sinh với các bộ phận (Siêu thị/Cửa hàng/Kho), nhà cung cấp

Phụ trách theo dõi các đơn hàng sản xuất của công ty (từ khâu tìm kiếm nguyên phụ liệu) đến nhập kho theo sự chỉ đạo của quản lý.

Phụ trách việc báo cáo, phân tích/tổng hợp về số liệu ngành hàng

Xử lý các vấn đề phát sinh với các bộ phận (Siêu thị/Cửa hàng/Kho), nhà cung cấp

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 6 tháng ở vị trí Thực tập sinh/Trợ lý mua hàng Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực. Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng xử lý tình huống tốt. Sử dụng thành thạo Microsoft Office (Excel, Powerpoint) Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ may Giới tính: nữ, Tuổi từ 25 -30 tuổi

Kinh nghiệm từ 6 tháng ở vị trí Thực tập sinh/Trợ lý mua hàng

Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực.

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng xử lý tình huống tốt.

Sử dụng thành thạo Microsoft Office (Excel, Powerpoint)

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ may

Giới tính: nữ, Tuổi từ 25 -30 tuổi

Tại Công ty CP Thương mại Bán lẻ Nhà Bè Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng theo năng lực từ 10-12 tr Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát. Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp. Cơ hội thăng tiến cao.

Lương, thưởng theo năng lực từ 10-12 tr

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.

Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thương mại Bán lẻ Nhà Bè

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin