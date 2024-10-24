Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty CP Thương mại Bán lẻ Nhà Bè làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty CP Thương mại Bán lẻ Nhà Bè làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty CP Thương mại Bán lẻ Nhà Bè
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/11/2024
Công ty CP Thương mại Bán lẻ Nhà Bè

Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại Công ty CP Thương mại Bán lẻ Nhà Bè

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 4, Đường Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Phụ trách theo dõi các đơn hàng sản xuất của công ty (từ khâu tìm kiếm nguyên phụ liệu) đến nhập kho theo sự chỉ đạo của quản lý. Phụ trách việc báo cáo, phân tích/tổng hợp về số liệu ngành hàng Xử lý các vấn đề phát sinh với các bộ phận (Siêu thị/Cửa hàng/Kho), nhà cung cấp
Phụ trách theo dõi các đơn hàng sản xuất của công ty (từ khâu tìm kiếm nguyên phụ liệu) đến nhập kho theo sự chỉ đạo của quản lý.
Phụ trách việc báo cáo, phân tích/tổng hợp về số liệu ngành hàng
Xử lý các vấn đề phát sinh với các bộ phận (Siêu thị/Cửa hàng/Kho), nhà cung cấp

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 6 tháng ở vị trí Thực tập sinh/Trợ lý mua hàng Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực. Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng xử lý tình huống tốt. Sử dụng thành thạo Microsoft Office (Excel, Powerpoint) Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ may Giới tính: nữ, Tuổi từ 25 -30 tuổi
Kinh nghiệm từ 6 tháng ở vị trí Thực tập sinh/Trợ lý mua hàng
Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực.
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng xử lý tình huống tốt.
Sử dụng thành thạo Microsoft Office (Excel, Powerpoint)
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ may
Giới tính: nữ, Tuổi từ 25 -30 tuổi

Tại Công ty CP Thương mại Bán lẻ Nhà Bè Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng theo năng lực từ 10-12 tr Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát. Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp. Cơ hội thăng tiến cao.
Lương, thưởng theo năng lực từ 10-12 tr
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.
Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thương mại Bán lẻ Nhà Bè

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Thương mại Bán lẻ Nhà Bè

Công ty CP Thương mại Bán lẻ Nhà Bè

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 4, đường Bến nghé, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

