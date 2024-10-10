Tuyển Sản xuất HỘ KINH DOANH LYTRENDY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

HỘ KINH DOANH LYTRENDY VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2024
HỘ KINH DOANH LYTRENDY VIỆT NAM

Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại HỘ KINH DOANH LYTRENDY VIỆT NAM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 192 Tam Trinh Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm kiếm và kết nối với các nhà gia công.. Theo dõi tiến độ sản xuất và đảm bảo sản phẩm được hoàn thiện đúng thời hạn. Phối hợp với các bộ phận liên quan (thiết kế, mua hàng, kho, chất lượng) để đảm bảo sự thông suốt trong sản xuất. Phối hợp với Quản lý theo dõi tiến độ sản xuất, cập nhật tiến độ trên file theo dõi Hỗ trợ Quản lý sản xuất làm việc với các bên gia công, các nhà cung cấp đảm bảo sản phẩm được hoàn thiện đúng thời hạn. Hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất. Cập nhật và lưu trữ giấy tờ, tài liệu liên quan đến quá trình sản xuất. Các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.
Tìm kiếm và kết nối với các nhà gia công..
Theo dõi tiến độ sản xuất và đảm bảo sản phẩm được hoàn thiện đúng thời hạn.
Phối hợp với các bộ phận liên quan (thiết kế, mua hàng, kho, chất lượng) để đảm bảo sự thông suốt trong sản xuất.
Phối hợp với Quản lý theo dõi tiến độ sản xuất, cập nhật tiến độ trên file theo dõi
Hỗ trợ Quản lý sản xuất làm việc với các bên gia công, các nhà cung cấp đảm bảo sản phẩm được hoàn thiện đúng thời hạn.
Hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất.
Cập nhật và lưu trữ giấy tờ, tài liệu liên quan đến quá trình sản xuất.
Các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Am hiểu về chất liệu, kinh nghiệm làm việc với các nhà gia công. Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực sản xuất thời trang. Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm với công việc. Thành thạo tin học văn phòng.
Am hiểu về chất liệu, kinh nghiệm làm việc với các nhà gia công.
Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực sản xuất thời trang.
Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm với công việc.
Thành thạo tin học văn phòng.

Tại HỘ KINH DOANH LYTRENDY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn theo năng lực từ 10-15 triệu/tháng Phụ cấp ăn trưa 25.000 đồng/ngày Các chế độ thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định của công ty, Làm việc trong môi trường năng động, tốc độ phát triển nhanh và có nhiều cơ hội thăng tiến
Thu nhập hấp dẫn theo năng lực từ 10-15 triệu/tháng
Phụ cấp ăn trưa 25.000 đồng/ngày
Các chế độ thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định của công ty,
Làm việc trong môi trường năng động, tốc độ phát triển nhanh và có nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH LYTRENDY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH LYTRENDY VIỆT NAM

HỘ KINH DOANH LYTRENDY VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 192 Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

