Tuyển Trợ Lý Sản Xuất thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 40 ấp 4 Đ. Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, Hồ Chí Minh 758100, Việt Nam, Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Đọc kịch bản và lọc ra tất cả đạo cụ có trong kịch bản (tối đa 4 kịch bản 1 tuần)

- Nhận lịch quay từ trợ lý đạo diễn và thu gom, cất giữ, sắp xếp đạo cụ theo lịch quay, Phân loại và kiểm tra đạo cụ (đạo cụ trong kho có sẵn, đạo cụ cần chế tạo, đạo cụ cần mua) rồi gửi danh sách đạo cụ đến các bộ phận hỗ trợ

- Kiểm tra lại tất cả đạo cụ trước ngày onset tránh các trường hợp soạn thiếu, đạo cụ chưa đúng yêu cầu đạo diễn, hỏng hóc, bể vỡ,... đảm bảo bối cảnh trước, trong và sau khi quay phải sạch sẽ, nguyên vẹn

- Cùng thiết kế chính sắp xếp đạo cụ lên xe vận chuyển đến bối cảnh quay (có xe chuyên chở, KHÔNG chở bằng xe máy)

- Soạn trước những đạo cụ có trong phân đoạn và đem ra set quay cho diễn viên

- Trực set và nghe theo sự điều động của đạo diễn và sau khi quay thu gom đồ đạc để cất giữ hoặc đưa về kho

- Khi có thời gian rảnh có thể hỗ trợ các bộ phận khác như chế tạo đạo cụ, phục trang...khi cần thiết

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên có tư duy về hình ảnh cũng như am hiểu về công việc ở đoàn phim là một lợi thế.

- Có kinh nghiệm đã từng làm việc cho đoàn phim , nhạy bén xử lý tình huống cũng như fix lại đạo cụ hỏng hóc ngay trên set.

- Có khả năng truyền đạt tốt khả năng truyền đạt tốt, nếu năng lực làm leader để có thể làm việc được với các team khác như đạo cụ, đội dựng cảnh.

- Siêng năng, tập trung, nghiêm túc và có trách nhiệm với công việc, có tinh thần sáng tạo, học hỏi, cầu tiến

- Có ý thức giữ gìn vệ sinh nơi làm việc

- Biết sử dụng căn bản các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh như (Canva, Photoshop...) là 1 lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH BONA MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương chính thức 10 - 15tr (Gross)

Chương trình teambuilding hàng năm.

Nghỉ lễ phép theo quy định nhà nước.

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, được đào tạo bài bản để phù hợp với công việc ở công ty.

Thời gian làm việc: 1 tuần 6 ngày

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BONA MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.