Tuyển Sản xuất FOXLINK VIETNAM CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Góc đường 24&17, Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, TP HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Xác nhận và triển khai nhân lực trực cho từng tuyến

- Giao nhiệm vụ sắp xếp công việc hàng ngày trước khi bắt đầu dây chuyền

- Xác nhận tiến độ sản xuất trong ngày

- Bố trí công nhân vật tư từng bộ phận đi lấy vật liệu theo trình tự công việc

- Xác nhận thiết bị/SOP/dụng cụ xử lý khi thay đổi dây chuyền

- Xác nhận tình trạng nguyên vật liệu theo tiến độ sản xuất

- Xử lý các trường hợp ngoại lệ quan trọng và theo dõi các tài liệu còn thiếu

- Sắp xếp, bố trí vật liệu, sắp xếp, giám sát và xác minh 5S

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Trung thành thạo

- Thái độ làm việc tích cực, đúng đắn và tinh thần trách nhiệm cao

- Có kinh nghiệm là một lợi thế (chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo lại)

- Có kiến thức cơ bản về mạch lý thuyết chuyên môn

Tại FOXLINK VIETNAM CO., LTD Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp

- Được đào tạo chuyên sâu về quy trình sản xuất và công nghệ mới

- Có cơ hội thăng tiến trong công việc dựa trên năng lực và đóng góp

- Khám sức khoẻ định kỳ, quà sinh nhật, nghỉ sinh lý 1,5h/tháng đối với CNV nữ

- Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FOXLINK VIETNAM CO., LTD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin