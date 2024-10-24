Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học CÔNG TY TNHH LE NOM VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 132 Bến Vân Đồn, Phường 06, Quận 04, TP HCM., Quận 4

Mô Tả Công Việc Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Lên kế hoạch tiếp cận với khách hàng tiềm năng, nhà tài trợ theo tuần/ tháng/ quý và thực hiện báo cáo với Senior Account Executive Triển khai kế hoạch công việc đề ra thông qua phát triển khách hàng cũ, tìm kiếm nhà tài trợ mới thông qua thế mạnh của bản thân theo hướng dẫn của Senior Account Executive Hỗ trợ theo dõi, quản lý, thực thi Hỗ trợ các công việc khác của Account manager.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nói chuyện lưu loát, không nói giọng vùng miền. Chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm, đam mê yêu thích công việc đang theo đuổi. Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục, thương lượng. Thái độ tích cực, yêu thích kiếm tiền Giao tiếp Tiếng Anh là một lợi thế. Ưu tiên ứng viên có thể làm việc fulltime.

Tại CÔNG TY TNHH LE NOM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức trợ cấp: 2.000.000 - 3.000.000 vnđ/ tháng Mức hoa hồng được nhận như một nhân viên chính thức. Cơ hội làm việc với chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực quảng cáo, sáng tạo Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, được đào tạo bởi chuyên gia trong ngành. Tham gia các hoạt động từ thiện vì cộng đồng cùng Le Nom.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LE NOM VIỆT NAM

