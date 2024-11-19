Tuyển Trợ Lý thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Hỗ trợ quản lý lịch trình: Lên lịch và sắp xếp các cuộc họp, buổi hẹn, sự kiện quan trọng cho quản lý và các bộ phận liên quan.

Quản lý thông tin và tài liệu: Chuẩn bị, chỉnh sửa và lưu trữ các tài liệu, báo cáo và hồ sơ chính xác.

Hỗ trợ các công việc hàng ngày: Phối hợp các nhiệm vụ hằng ngày như gửi thư từ, chuẩn bị tài liệu cuộc họp, và hỗ trợ các công việc hành chính.

Liên hệ và làm việc với đối tác: Thay mặt quản lý để liên hệ và hỗ trợ khách hàng, đối tác, hoặc các phòng ban khi cần thiết.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu: Đảm bảo mọi nhiệm vụ được hoàn thành đúng thời hạn và đạt hiệu quả cao.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp các trường Đại học ngoại thương, kinh tế, thương mại,...

Kinh nghiệm làm việc: Chưa có kinh nghiệm được đào tạo từ đầu.

Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian.

Khả năng làm việc độc lập và phối hợp tốt trong đội nhóm.

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Thành thạo các công cụ văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Ưu tiên biết thêm ngoại ngữ (tiếng Anh).

Tại Công ty TNHH Tổ chức Sự kiện Thế Giới Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7 - 10tr/tháng (cao hơn tuỳ vào năng lực của ứng viên).

Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng và phát triển nghề nghiệp.

Hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật và các chính sách nội bộ của công ty.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp với cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tổ chức Sự kiện Thế Giới

