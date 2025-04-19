Tuyển Trợ lý tiếng Trung Công ty Cổ phần Care vn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại Công ty Cổ phần Care vn
- Hồ Chí Minh: Tầng 7, TTTM Gigamall, 240
- 242 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 16 - 20 Triệu
Xây dựng, theo dõi và thường xuyên nhắc nhở, đốc thúc bộ phận kinh doanh thực hiện đúng kế hoạch kinh đã được phê duyệt
Soạn thảo, quản lý các văn bản về hoạt động kinh doanh như: làm báo giá, hợp đồng, thư chào hàng,…
Xử lý và theo dõi đơn hàng, nhập đơn hàng, quản lý hồ sơ khách hàng
Giải đáp các thắc mắc của khách hàng hoặc chuyển thắc mắc của khách hàng cho các bộ phận liên quan xử lý. Đảm bảo khách hàng hài lòng với dịch vụ của Công ty
Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm Sales admin
Tiếng Trung nghe, nói, đọc, viết tốt (BẮT BUỘC)
Thành thạo tin học văn phòng
Trung thực, chăm chỉ, chịu khó và có chí cầu tiến
Tuổi từ 24 trở lên
Tại Công ty Cổ phần Care vn Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại Vinmec, mua thẻ bảo hiểm sức khỏe tại Bảo Minh hoặc Bảo việt
Phép năm lên đến 17 ngày phép/năm
Thưởng các ngày lễ lớn, sinh nhật
Du lịch hàng năm
Đánh gia tăng lương định kỳ hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Care vn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
