Tuyển Trợ lý tiếng Trung Công ty Cổ phần Care vn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu

Mức lương 16 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 7, TTTM Gigamall, 240 - 242 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

Xây dựng, theo dõi và thường xuyên nhắc nhở, đốc thúc bộ phận kinh doanh thực hiện đúng kế hoạch kinh đã được phê duyệt

Soạn thảo, quản lý các văn bản về hoạt động kinh doanh như: làm báo giá, hợp đồng, thư chào hàng,…

Xử lý và theo dõi đơn hàng, nhập đơn hàng, quản lý hồ sơ khách hàng

Giải đáp các thắc mắc của khách hàng hoặc chuyển thắc mắc của khách hàng cho các bộ phận liên quan xử lý. Đảm bảo khách hàng hài lòng với dịch vụ của Công ty

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm Sales admin

Tiếng Trung nghe, nói, đọc, viết tốt (BẮT BUỘC)

Thành thạo tin học văn phòng

Trung thực, chăm chỉ, chịu khó và có chí cầu tiến

Tuổi từ 24 trở lên

Tại Công ty Cổ phần Care vn Thì Được Hưởng Những Gì

Công ty cấp Laptop và các công cụ dụng cụ phục vụ công việc

Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại Vinmec, mua thẻ bảo hiểm sức khỏe tại Bảo Minh hoặc Bảo việt

Phép năm lên đến 17 ngày phép/năm

Thưởng các ngày lễ lớn, sinh nhật

Du lịch hàng năm

Đánh gia tăng lương định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Care vn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.