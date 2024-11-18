Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH LOBST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH LOBST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH LOBST
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CÔNG TY TNHH LOBST

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY TNHH LOBST

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 7

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ lãnh đạo trong việc quản lý các công việc hàng ngày.
- Biên phiên dịch tài liệu, cuộc họp, email và các tài liệu liên quan từ tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại.
- Sắp xếp, quản lý lịch làm việc, lịch họp và các sự kiện của lãnh đạo.
- Làm cầu nối giữa lãnh đạo và các bộ phận trong công ty, đảm bảo thông tin được truyền đạt chính xác và kịp thời.
- Hỗ trợ các công việc hành chính khác khi cần thiết.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành tiếng Trung hoặc các ngành liên quan.
- Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong vị trí trợ lý hoặc các công việc tương đương.
- Thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết).
- Kỹ năng giao tiếp, sắp xếp công việc và quản lý thời gian tốt.
- Có trách nhiệm, trung thực, khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH LOBST Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương hấp dẫn, thỏa thuận dựa trên kinh nghiệm và năng lực.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động tại Quận 7.
- Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm và phúc lợi theo quy định của công ty và pháp luật.
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp và đào tạo nâng cao chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LOBST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LOBST

CÔNG TY TNHH LOBST

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 23 Block B, Chung cư Florita, Số 83 Đường D4, Phường Tân Hưng, Quận 7,TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

