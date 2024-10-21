Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS
- Hà Nội: Tầng L2, Tòa Mỹ Sơn Tower, 62 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội., Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Tham gia các cuộc họp của công ty, ghi chép biên bản cuộc họp, tổng hợp và theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các phòng ban
Sắp xếp và lên lịch làm việc, lịch họp, lịch gặp đối tác...cho TGĐ theo tuần/ tháng
Tham mưu cho TGĐ trong việc triển khai và thực hiện các chiến lược phát triển công ty
Thu thập, phân tích và tổng hợp thông tin, báo cáo từ các phòng ban để cung cấp cho TGĐ
Hỗ trợ theo dõi, giám sát và nhắc nhở các phòng ban để đảm bảo đúng deadline và mục tiêu đề ra
Kết nối các phòng ban và xử lý vấn đề, tham mưu vấn đề để hướng đến đạt được mục tiêu chung của tổ chức
Báo cáo với TGĐ về tiến độ và kết quả công việc, thực hiện những công việc khác theo yêu cầu.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 1 năm kinh nghiệm vị trí trợ lý GĐ/TGĐ hoặc vị trí khác tương đương;
Có laptop cá nhân;
Thành thạo tin học văn phòng (MOS) đặc biệt là excel;
Có khả năng làm và tổng hợp báo cáo;
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt;
Kỹ năng quản lý thời gian, giải quyết vấn đề tốt;
Kỹ năng phân tích và tổng hợp thông tin;
Có khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ với các phòng ban;
Có khả năng chịu áp lực tốt.
Yêu cầu: Nữ
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 10-12 triệu + thưởng
Được thưởng lương tháng 13; thưởng nhân viên xuất sắc;
Được hưởng các phúc lợi về thưởng lễ, tết, sinh nhật, hiếu, hỉ, thai sản;
Được đi du lịch cùng công ty tối thiểu 1 lần/năm;
Được tham gia các chương trình đào tạo nội bộ, đào tạo quản lý nguồn, cử đi học các khóa học liên quan tới nghiệp vụ tại các cơ sở đào tạo chất lượng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
