Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng L2, Tòa Mỹ Sơn Tower, 62 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội., Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tham gia các cuộc họp của công ty, ghi chép biên bản cuộc họp, tổng hợp và theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các phòng ban Sắp xếp và lên lịch làm việc, lịch họp, lịch gặp đối tác...cho TGĐ theo tuần/ tháng Tham mưu cho TGĐ trong việc triển khai và thực hiện các chiến lược phát triển công ty Thu thập, phân tích và tổng hợp thông tin, báo cáo từ các phòng ban để cung cấp cho TGĐ Hỗ trợ theo dõi, giám sát và nhắc nhở các phòng ban để đảm bảo đúng deadline và mục tiêu đề ra Kết nối các phòng ban và xử lý vấn đề, tham mưu vấn đề để hướng đến đạt được mục tiêu chung của tổ chức Báo cáo với TGĐ về tiến độ và kết quả công việc, thực hiện những công việc khác theo yêu cầu.

Tham gia các cuộc họp của công ty, ghi chép biên bản cuộc họp, tổng hợp và theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các phòng ban

Sắp xếp và lên lịch làm việc, lịch họp, lịch gặp đối tác...cho TGĐ theo tuần/ tháng

Tham mưu cho TGĐ trong việc triển khai và thực hiện các chiến lược phát triển công ty

Thu thập, phân tích và tổng hợp thông tin, báo cáo từ các phòng ban để cung cấp cho TGĐ

Hỗ trợ theo dõi, giám sát và nhắc nhở các phòng ban để đảm bảo đúng deadline và mục tiêu đề ra

Kết nối các phòng ban và xử lý vấn đề, tham mưu vấn đề để hướng đến đạt được mục tiêu chung của tổ chức

Báo cáo với TGĐ về tiến độ và kết quả công việc, thực hiện những công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1 năm kinh nghiệm vị trí trợ lý GĐ/TGĐ hoặc vị trí khác tương đương; Có laptop cá nhân; Thành thạo tin học văn phòng (MOS) đặc biệt là excel; Có khả năng làm và tổng hợp báo cáo; Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt; Kỹ năng quản lý thời gian, giải quyết vấn đề tốt; Kỹ năng phân tích và tổng hợp thông tin; Có khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ với các phòng ban; Có khả năng chịu áp lực tốt. Yêu cầu: Nữ

Có từ 1 năm kinh nghiệm vị trí trợ lý GĐ/TGĐ hoặc vị trí khác tương đương;

Có laptop cá nhân;

Thành thạo tin học văn phòng (MOS) đặc biệt là excel;

Có khả năng làm và tổng hợp báo cáo;

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt;

Kỹ năng quản lý thời gian, giải quyết vấn đề tốt;

Kỹ năng phân tích và tổng hợp thông tin;

Có khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ với các phòng ban;

Có khả năng chịu áp lực tốt.

Yêu cầu: Nữ

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10-12 triệu + thưởng Được thưởng lương tháng 13; thưởng nhân viên xuất sắc; Được hưởng các phúc lợi về thưởng lễ, tết, sinh nhật, hiếu, hỉ, thai sản; Được đi du lịch cùng công ty tối thiểu 1 lần/năm; Được tham gia các chương trình đào tạo nội bộ, đào tạo quản lý nguồn, cử đi học các khóa học liên quan tới nghiệp vụ tại các cơ sở đào tạo chất lượng.

Lương cứng: 10-12 triệu + thưởng

10-12 triệu + thưởng

Được thưởng lương tháng 13; thưởng nhân viên xuất sắc;

Được hưởng các phúc lợi về thưởng lễ, tết, sinh nhật, hiếu, hỉ, thai sản;

Được đi du lịch cùng công ty tối thiểu 1 lần/năm;

Được tham gia các chương trình đào tạo nội bộ, đào tạo quản lý nguồn, cử đi học các khóa học liên quan tới nghiệp vụ tại các cơ sở đào tạo chất lượng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin