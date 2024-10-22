Tuyển Hành chính Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát Thủ Đô làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4 HPC Landmark 105, Khu ĐTM Văn Khê, Phường La Khê, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Sắp xếp lịch trình làm việc của Tổng Giám Đốc, chuẩn bị các cuộc họp, hội nghị, ghi lại biên bản cuộc họp; Soạn thảo hợp đồng, văn bản, tài liệu và công văn, chuẩn bị các tài liệu và thông tin theo yêu cầu của Tổng Giám đốc; Tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, xử lý thông tin, văn bản, tài liệu từ các Phòng Ban và tổng hợp trình Tổng Giám đốc phê duyệt; Triển khai, tiếp nhận các công việc của Tổng Giám đốc đến các Phòng Ban; Tổng hợp báo cáo và kế hoạch tuần, tháng theo định kỳ hoặc đột xuất cho Tổng giám đốc/phòng ban khác; Hỗ trợ các bộ phận, Phòng Ban trong việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chính sách theo sự phân công của Tổng giám đốc; Đề xuất giải pháp thực hiện và giúp việc cho Tổng Giám Đốc trong các quan hệ đối nội, đối ngoại; Tham gia đóng góp ý kiến, đưa ra các đề xuất cải tiến khi cần thiết; Các công việc khác do Tổng Giám đốc giao.

Sắp xếp lịch trình làm việc của Tổng Giám Đốc, chuẩn bị các cuộc họp, hội nghị, ghi lại biên bản cuộc họp;

Soạn thảo hợp đồng, văn bản, tài liệu và công văn, chuẩn bị các tài liệu và thông tin theo yêu cầu của Tổng Giám đốc;

Tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, xử lý thông tin, văn bản, tài liệu từ các Phòng Ban và tổng hợp trình Tổng Giám đốc phê duyệt;

Triển khai, tiếp nhận các công việc của Tổng Giám đốc đến các Phòng Ban;

Tổng hợp báo cáo và kế hoạch tuần, tháng theo định kỳ hoặc đột xuất cho Tổng giám đốc/phòng ban khác;

Hỗ trợ các bộ phận, Phòng Ban trong việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chính sách theo sự phân công của Tổng giám đốc;

Đề xuất giải pháp thực hiện và giúp việc cho Tổng Giám Đốc trong các quan hệ đối nội, đối ngoại;

Tham gia đóng góp ý kiến, đưa ra các đề xuất cải tiến khi cần thiết;

Các công việc khác do Tổng Giám đốc giao.

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Luật, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, ... Có kiến thức về quản lý và hoạt động doanh nghiệp Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Tiếng Anh giao tiếp, thành thạo tin học văn phòng. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, quản lý thời gian tốt Có kỹ năng viết báo cáo; tổng hợp – cập nhật thông tin. Kỹ năng giao tiếp tốt Tác phong chuyên nghiệp, tự tin. Chịu được áp lực công việc

Nam, Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Luật, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, ... Có kiến thức về quản lý và hoạt động doanh nghiệp

Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tiếng Anh giao tiếp, thành thạo tin học văn phòng.

Tiếng Anh giao tiếp,

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, quản lý thời gian tốt

Có kỹ năng viết báo cáo; tổng hợp – cập nhật thông tin.

Kỹ năng giao tiếp tốt

Tác phong chuyên nghiệp, tự tin.

Chịu được áp lực công việc

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát Thủ Đô Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 18-20 triệu Ăn trưa tại Công ty, gửi xe miễn phí. Lương thưởng tháng 13, Thời gian làm việc: Từ 08h00 đến 17h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu (nghỉ trưa 12h00 – 13h00) và từ 08h00 – 12h00 thứ Bảy. Thưởng các ngày Lễ Tết Dương lịch, 30/4, 01/6, trung thu, 02/9... tháng 13, thưởng cuối năm, du xuân, kỳ nghỉ hè... Nghỉ lễ, Tết theo quy định của Nhà nước và Công ty Đóng BHXH sau thử việc theo quy định của luật BHXH và Công ty Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp

Thu nhập: Từ 18-20 triệu

Ăn trưa tại Công ty, gửi xe miễn phí.

Lương thưởng tháng 13,

Thời gian làm việc: Từ 08h00 đến 17h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu (nghỉ trưa 12h00 – 13h00) và từ 08h00 – 12h00 thứ Bảy.

Thưởng các ngày Lễ Tết Dương lịch, 30/4, 01/6, trung thu, 02/9... tháng 13, thưởng cuối năm, du xuân, kỳ nghỉ hè...

Nghỉ lễ, Tết theo quy định của Nhà nước và Công ty

Đóng BHXH sau thử việc theo quy định của luật BHXH và Công ty

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát Thủ Đô

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin