Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SAO THỦY làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 10, tòa nhà Sudico, Mễ Trì, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

- Tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty mẹ và các công ty thành viên thông qua báo cáo trực tiếp hoặc gián tiếp.

- Quản lý các hoạt động tài chính: xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính, quản lý ngân sách, theo dõi và báo cáo tình hình tài chính định kỳ với Ban Giám đốc;

- Cùng TGĐ đại diện cho công ty tham gia các cuộc họp và giao dịch tài chính với các bên liên quan;

- Lập các báo cáo phân tích quản trị theo định kỳ tháng, quý, năm.

- Hỗ trợ TGĐ theo dõi công việc của các Giám Đốc và các Trưởng phòng, truyền đạt thông tin của Tổng Giám đốc tới các phòng ban liên quan và ngược lại.

- Giúp việc cho TGĐ trong các quan hệ đối nội, đối ngoại.

- Tham gia trực tiếp hoặc điều phối các dự án, hoạt động... khi được yêu cầu, đảm bảo chất lượng, tiến độ và tuân thủ

-Trợ giúp TGĐ quản lý thời gian, lịch làm việc, sắp xếp cuộc họp hàng tuần, hàng tháng.

- Hoàn thành các công việc khác được sắp xếp bởi TGĐ và báo cáo phản hồi kịp thời.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên: Chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm hoặc Chuyên ngành quản trị kinh doanh, quản trị nhân sự, kế toán, Truyền thông, Phiên/biên dịch hoặc các chuyên ngành liên quan;

– Đã từng làm việc ở vị trí tương đương tối thiểu 3 năm. Ưu tiên các ứng viên làm việc trong các Tập đoàn đa nghành nghề hoặc chuyên về công nghệ, call center;

– Có kiến thức về Quản trị, Tài Chính có tầm nhìn bao quát về công việc. – Có kiến thức về quản lý, QTKD, có khả năng huấn luyện, trình bày trước đám đông, truyền đạt giao tiếp tốt.

– Có khả năng phân tích, làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt. – Ngoại ngữ tiếng anh nghe, nói, viết lưu loát. – Có kỹ năng kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh của công ty. – Có khả năng xử lý Multi-Task (Làm việc đa nhiệm), chi tiết, sát sao – Có kỹ năng viết báo cáo, tổng hợp – cập nhật thông tin – Sử dụng thành thạo MS office. – Có khả năng giao tiếp hiệu quả trong nội bộ với các cấp lãnh đạo và nhân viên cũng như giao tiếp hiệu quả với các tổ chức và khách hàng bên ngoài. – Kỹ năng giải quyết vấn đề logic, hiệu quả, dứt điểm.

– Nam cẩn thận, trung thực và nhanh nhẹn. – Chủ động, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SAO THỦY Thì Được Hưởng Những Gì

- Nghỉ phép năm, phép thâm niên, các ngày lễ tết theo quy định. - Thưởng các ngày Lễ, Tết, thưởng theo kết quả làm việc, thưởng tháng lương thứ 13... - Các chế độ BHYT, BHXH và các chế độ khác theo quy định của Luật Lao động. - Được tham gia các hoạt động tham quan, du lịch, nghỉ mát hàng năm cùng công ty. - Tham gia các sự kiện văn hóa của công ty: sinh nhật tháng, sinh nhật công ty, ngày 08-03, 20-10,

- Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài; - Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân, được tự xây dựng đội ngũ mới, trải nghiệm và thử thách.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SAO THỦY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin