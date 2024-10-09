Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

- Trợ giúp BGĐ các công tác liên quan như: Soạn thảo, điều chỉnh và kiểm tra các công văn & Hợp đồng quan trọng được BGĐ giao phó. Đàm phán thương lượng các điều khoản trước khi trình BGĐ phê duyệt và làm việc với các bên đối tác liên quan;

- Tham gia và lập biên bản (nếu cần) cho các cuộc họp giao ban hàng tuần, họp với các đối tác của Công ty, họp với các Trưởng bộ phận theo chỉ đạo BGĐ;

- Thu thập, xử lý thông tin và tổng hợp các báo cáo của các bộ phận theo chỉ đạo của BGĐ; Rà soát công tác vận hành các bộ phận trong Công ty theo sự chỉ đạo của BGĐ.

- Tham gia vào (đầu mối liên hệ, soạn thảo/kiểm soát các Thỏa thuận/Hợp đồng) các dự án phát triển của Công ty (Franchise, PA Garden, Pantio Men,...).

- Quản lý các mặt bằng thuê/cho thuê của Pantio & PA Garden:

+ Theo dõi thu/chi, làm đề xuất/đề nghị thanh toán, cân đối việc thanh toán trong suốt quá trình thuê/cho thuê;

+ Trực tiếp giải quyết/đàm phán hoặc hỗ trợ TGĐ/các phòng/ban/cửa hàng trong những vấn đề liên quan đến Hợp đồng, các tình huống phát sinh, các thủ tục giấy tờ có liên quan đến mặt bằng thuê/cho thuê của Pantio & PA Garden trong suốt quá trình thuê/cho thuê;

- Làm việc với các đối tác, nhà cung cấp, đại lý/khác liên quan khi được sự giao phó, ủy quyền của BGĐ;

- Hỗ trợ cho Giám Đốc Điều Hành duy trì tốt các mối quan hệ đối ngoại nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, đối nội nhằm tạo sự gắn kết toàn bộ độ ngũ công ty, Phát huy văn hóa của công ty.

- Xây dựng hành trình và lịch trình cho TGĐ bao gồm: đặt vé máy bay, sắp xếp phương tiện

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của TGĐ

- Nữ độ tuổi từ 28t đến 40t. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính & Kế toán. - Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Có kiến thức & kinh nghiệm trong việc phân tích, đánh giá các chỉ số trong quản trị ngành bán lẻ thời trang, Mỹ phẩm...

- Ưu tiên ứng viên sử dụng được tiếng Anh trong công việc.

- Ưu tiên có kinh nghiệm vị trí thư ký/trợ lý trong các công ty quy mô từ 200 nhân viên trở lên.

- Khả năng sử dụng công nghệ thông tin, tin học văn phòng word, excel, powpoint...tốt - Có thái độ thân thiện, ngoại hình dễ nhìn, kỹ năng giao tiếp tốt, tương tác và giải quyết vấn đề tốt.

- Chịu được áp lực công việc, có thể đi công tác.

- Thu nhập: 20.000.000 – 25.000.000đ - Đầy đủ chế độ BHXH, chế độ đãi ngộ khác theo quy định Luật Lao động và Công ty. - Môi trường chuyên nghiệp, thương hiệu sản phẩm cao cấp, uy tín trên thị trường.

- Hoạt động văn hóa: Team Building hàng năm, Sự kiện 8/3, 20/10, Trung thu, Noel, tổ chức sinh nhật hàng tháng...

- Chế độ phúc lợi cho CBNV: Thưởng/ quà tặng 7 ngày lễ (tết) trong năm, mừng đám cưới, sinh nhật, sinh con, thăm ốm đau,...

Làm việc tại Tòa nhà Hải Ngân, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội ( Bộ Công An Nguyễn Xiển rẽ vào)

