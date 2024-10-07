Tuyển Trợ Lý Tổng Giám Đốc thu nhập 22 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 22 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 15 - Toà nhà VTC Online - 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng

- Xây dựng và quản lý các chỉ số Khối Kinh doanh và Marketing: Tỷ lệ Tiếp cận Data, Tỷ lệ khách hàng mới, cũ, Mua gói Sản phẩm, Chương trình bán hàng, khuyến mãi, thúc đẩy kinh doanh.

- Phân tích, cải tiến khi phát hiện các chỉ số bất thường

- Phân tích đánh giá và đưa ra cảnh báo về hàng tồn kho

- Chủ động nghiên cứu, xác định các nguồn, loại hình dữ liệu cần thiết cho hoạt động phân tích dữ liệu theo yêu cầu được giao.

- Thực hiện các phân tích dữ liệu đa chiều, xây dựng và cập nhật các mô hình phân tích, học máy theo từng yêu cầu cụ thể để phát hiện xu hướng, cơ hội và rủi ro kinh doanh.

- Thiết kế, xây dựng, quản trị các hệ thống báo cáo quản trị thông minh (BI) như PowerBI, Tableau... phục vụ hoạt động phân tích dữ liệu, kinh doanh.

- Xác định và triển khai các cơ hội để tự động hóa luồng lưu chuyển dữ liệu giúp tối ưu hoạt động phân tích dữ liệu và kinh doanh.

- Phối hợp, tham vấn với các phòng ban liên quan để hiểu rõ nhu cầu kinh doanh, quản trị theo từng giai đoạn.

- Đề xuất các giải pháp và khuyến nghị dựa trên các phân tích dữ liệu.

- Dẫn dắt và quản lý nhóm phân tích dữ liệu để đạt được các mục tiêu đặt ra.

- Đào tạo và phát triển kỹ năng cho các thành viên trong nhóm hoặc các thành viên ở phòng ban khác.

- Bằng đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin/ Khoa học máy tính/ Hệ thống thông tin/ Toán Kinh tế/ Ngân hàng/ Tài chính/ Quản trị kinh doanh.

- Từ 03 năm kinh nghiệm trở lên về phân tích dữ liệu lớn.

- Có kinh nghiệm trong việc thực hiện các phân tích kinh doanh và đưa ra khuyến nghị chiến lược/ kinh doanh/ vận hành; Hiểu biết về hoạt động kinh doanh và khả năng kết nối các kết quả phân tích dữ liệu với các chiến lược kinh doanh/ vận hành.

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm triển khai các dự án nội bộ/thuê ngoài liên quan đến phân tích dữ liệu/ phân tích kinh doanh; Ưu tiên các ứng viên có hiểu biết/ kinh nghiệm về kế toán quản trị/ kiểm toán/ tư vấn quản trị/...

- Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ liên quan tới phân tích dữ liệu; Hiểu biết sâu rộng trong các lĩnh vực phân tích dữ liệu lớn, mô hình hóa dữ liệu, học máy, thống kê; Có kỹ năng phân tích dữ liệu lớn và mô hình hóa dữ liệu.

- Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel, Visio, Power Point, Power BI...)

- Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhóm hiệu quả; Kinh nghiệm quản lý nhóm là một lợi thế.

- Cẩn thận, trung thực và nhiệt tình, chủ động trong công việc; Tinh thần chủ động học hỏi, nghiên cứu.

Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trưởng làm việc trẻ trung, năng động, cơ hội thăng tiến cao.

- Các chế độ phúc lợi theo quy định, phụ cấp ăn trưa, gửi xe miễn phí.

- Được đào tạo nội bộ phát triển bản thân

- Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH,BHYT, lương tháng 13... và các chế độ phúc lợi khác tại Công ty theo quy định.

- Tận hưởng ưu đãi sử dụng các dịch vụ LÀM ĐẸP MIỄN PHÍ cho bản thân và người thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY

