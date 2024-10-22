Tuyển Đầu tư và Tài trợ Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 900 USD

Mức lương 600 - 900 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 18 Phạm Hùng - Tòa nhà Big Tower, Nam Từ Liêm

- Giúp Tổng giám đốc các công việc liên quan đến quản trị kinh doanh, phân tích, quản lý kinh tế, đầu tư; kế hoạch, tổng hợp.

- Quản lý vận hành kinh doanh bằng việc kiểm soát vận hành theo quy trình, quy định và triển khai hướng dẫn, đào tạo, kiểm soát, đánh giá và báo cáo hoạt động tuân thủ vận hành theo quy trình, hệ thống của Công ty.

- Phân tích, lập kế hoạch kinh doanh năm và thiết lập các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động kinh doanh theo tháng, năm.

- Xây dựng, triển khai, vận hành các kế hoạch, chiến dịch, hoạt động Marketing và các hoạt động bán hàng đa kênh (online/offline) theo phân bổ tháng/năm.

- Thống kê, phân tích và lập báo cáo kết quả hoạt động vận hành theo tháng, năm.

- Định hướng chiến lược, lập kế hoạch kinh doanh cho các sản phẩm của Công ty: sản phẩm, kênh phân phối, đối tượng khách hàng.

- Xây dựng cơ chế chính sách hệ thống vận hành phòng Kinh doanh.

- Giúp Tổng Giám đốc hạch toán tài chính kinh tế, hạch toán đầu tư, hạch toán giá thành; xây dựng các dự án, đề án, kế hoạch kinh doanh.

- Làm đầu mối liên lạc giữa Tổng Giám đốc và các phòng ban đơn vị.

- Tổng hợp, báo cáo tuần, tháng, năm và các nhiệm vụ; Tham mưu, đề xuất, kiến nghị các vấn đề có liên quan

- Phối hợp xây dựng và đăng ký lịch làm việc, lịch công tác của Tổng Giám đốc.

- Giúp việc Tổng giám đốc thực hiện các quan hệ đối nội, đối ngoại;

- Các công việc khác theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc.

+ Khả năng giao tiếp tốt, giao tiếp bằng tiếng Anh là một lợi thế. + Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các trường Đại học Kinh tế quốc dân, Quản trị kinh doanh, Tài chính, Ngoại thương... Chuyên ngành HẠCH TOÁN ĐẦU TƯ, hoặc HẠCH TOÁN GIÁ THÀNH (Hoặc có kinh nghiệm) + Kinh nghiệm: 2 năm + Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, giỏi Excel. + Tác phong chuyên nghiệp, tự tin. + Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, in ấn, xuất bản phát hành sách.

Kỹ năng: - Kỹ năng quản lý, điều hành; - Kĩ năng viết báo cáo, lập kế hoạch; - Kĩ năng giao tiếp tốt; - Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng; - Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, chính xác, nhanh nhạy và linh hoạt trong giải quyết vấn đề;

Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI:

+ Thưởng, phụ cấp khác: Theo quy định của Công ty, định kỳ xét tăng lương 1 lần/năm.

+ Ăn trưa tại công ty, hỗ trợ chi phí gửi xe, kinh phí cho công tác

+ Môi trường làm việc nhân văn, văn minh và đoàn kết.

+ Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN..

+ Du lịch, tham quan nghỉ mát định kỳ hàng năm

+ Được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ

+ Các chế độ nghỉ Lễ, Tết...đầy đủ

+ Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Thông thường làm việc đến hết thứ 6, Thứ 7 CBCNV hoàn thành công việc tuần có thể nghỉ, hưởng đủ lương).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria

