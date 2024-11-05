Tuyển Tài chính Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 900 USD

- Giúp Tổng giám đốc các công việc liên quan đến quản trị kinh doanh, phân tích, quản lý kinh tế, đầu tư; kế hoạch, tổng hợp.

- Quản lý vận hành kinh doanh bằng việc kiểm soát vận hành theo quy trình, quy định và triển khai hướng dẫn, đào tạo, kiểm soát, đánh giá và báo cáo hoạt động tuân thủ vận hành theo quy trình, hệ thống của Công ty.

- Phân tích, lập kế hoạch kinh doanh năm và thiết lập các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động kinh doanh theo tháng, năm.

- Xây dựng, triển khai, vận hành các kế hoạch, chiến dịch, hoạt động Marketing và các hoạt động bán hàng đa kênh (online/offline) theo phân bổ tháng/năm.

- Thống kê, phân tích và lập báo cáo kết quả hoạt động vận hành theo tháng, năm.

- Định hướng chiến lược, lập kế hoạch kinh doanh cho các sản phẩm của Công ty: sản phẩm, kênh phân phối, đối tượng khách hàng.

- Xây dựng cơ chế chính sách hệ thống vận hành phòng Kinh doanh.

- Giúp Tổng Giám đốc hạch toán tài chính kinh tế, hạch toán đầu tư, hạch toán giá thành; xây dựng các dự án, đề án, kế hoạch kinh doanh.

- Làm đầu mối liên lạc giữa Tổng Giám đốc và các phòng ban đơn vị.

- Tổng hợp, báo cáo tuần, tháng, năm và các nhiệm vụ; Tham mưu, đề xuất, kiến nghị các vấn đề có liên quan

- Phối hợp xây dựng và đăng ký lịch làm việc, lịch công tác của Tổng Giám đốc.

- Giúp việc Tổng giám đốc thực hiện các quan hệ đối nội, đối ngoại;

- Các công việc khác theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc.