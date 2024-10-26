Tuyển Luật/Pháp lý CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI THẤT NGÔI SAO LONG NGUYỄN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 18 Lê Đại Hành, Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Luật/Pháp lý Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Trợ giúp Giám đốc trong việc xây dựng quy trình, vận hành và triển khai các kế hoạch kinh doanh của Công ty theo phương án hợp lý và tối ưu nhất.

- Soạn thảo các loại văn bản, quy trình làm việc hợp lý và đúng thể thức. Kiểm tra tính pháp lý của các văn bản, chứng từ từ các bộ phận khác chuyển đến trước khi trình BGĐ phê duyệt.

- Hỗ trợ phòng ban các yêu cầu trong công tác Kinh doanh, xây dựng quy trình và truyền thông nội bộ

- Đề xuất giải pháp thực hiện và giúp việc cho Giám đốc trong các quan hệ đối nội, đối ngoại của Công ty.

- Hỗ trợ Ban Giám đốc công tác giao dịch kinh doanh và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

- Nữ, độ tuổi từ 27-35, có ngoại hình ưa nhìn tốt nghiệp các ngành có liên quan (Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Thương mại, Tài chính, Luật ....)

- Có hiểu biết về kinh doanh và Quản lý kinh doanh là lợi thế lớn.

- Phải có kỹ năng văn phòng, văn phạm đặc biết tốt

- Có kỹ năng tốt về giao tiếp và đàm phán. Có tư duy làm việc logic và linh hoạt.

- Có kỹ năng xây dựng tập thể liên kết luôn có tinh thần sẵn sàng phối hợp với các phòng ban vì mục tiêu chung của công ty.

- Trung thực, nhanh nhẹn, có trách nhiệm cao với công việc được giao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI THẤT NGÔI SAO LONG NGUYỄN Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động với nhiều hoạt động hấp dẫn (Café sáng Thứ 6, Team building,....);

- Được hưởng thu nhập và chính sách hoa hồng hấp dẫn, tương xứng với năng lực;

- Được thưởng doanh số đạt, vượt chỉ tiêu, thưởng thành tích, sáng kiến trong công việc ...;

- Được hưởng các chính sách đãi ngộ, phúc lợi theo luật LĐ và chế độ hiện hành của Công ty;

- Công ty có ôtô đưa đón khi đi gặp khách hàng;

- Thời gian làm việc: Giờ hành chính, từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 (nghỉ chiều thứ 7 và ngày chủ nhật)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI THẤT NGÔI SAO LONG NGUYỄN

