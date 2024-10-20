Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 352 Đường Bưởi, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Đào tạo từ đầu các mảng trong doanh nghiệp: Chiến lược, kinh doanh, tài chính, vận hành, nhân sự, pháp lý (6 tháng - 12 tháng)

- Hỗ trợ Kinh doanh, làm việc trực tiếp với Tổng Giám đốc

- Hỗ trợ Tổng Giám đốc để điều phối công việc với nhân sự

- Hỗ trợ Tổng Giám đốc để điều phối công việc với khách hàng

- Hỗ trợ Tổng Giám đốc để Quản trị hệ thống

- Thực hiện các yêu cầu khác của Tổng Giám đốc

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam - Nữ từ 2k4 trở lên, đã tốt nghiệp các lĩnh vực liên quan là lợi thế

- Làm fulltime hoặc hỗ trợ đi học 1-2 buổi/ tuần

- Có laptop cá nhân - Giao tiếp tốt, bắt nhịp nhanh, có tinh thần học hỏi - Cẩn thận, chu đáo, có trách nhiệm, bám sát công việc triển khai, hoàn thành công việc đúng thời hạn. - Biết cách làm việc độc lập và làm việc theo đội nhóm. - Kỹ năng tin học văn phòng, sử dụng thành thạo phần mềm quản lý, lưu trữ. - Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh trên là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG Thì Được Hưởng Những Gì

- Đào tạo từ đầu các mảng trong doanh nghiệp: Chiến lược, kinh doanh, tài chính, vận hành, nhân sự, pháp lý (6 tháng - 12 tháng)

- Thử việc 3 tháng, hỗ trợ 3M/ tháng.

- Sau 3 tháng sẽ tùy thuộc vào năng lực trợ lý để có mức hỗ trợ phù hợp - Được làm việc trực tiếp cùng Tổng Giám đốc - Được Training liên tục trong quá trình thử việc - Được tham gia kinh doanh thực chiến, gặp gỡ khách hàng - Có nhiều cơ hội thăng tiến, chế độ tăng lương linh hoạt dựa trên khả năng đóng góp và cống hiến của nhân viên trong công việc. - Môi trường làm việc trẻ trung, Gen Z

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin