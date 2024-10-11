Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Trường Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 160 Trương Công Định, Phường 14, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Thỏa thuận

Cố vấn, trực tiếp xây dựng, định hướng chiến lược phát triển kinh doanh, Marketing và triển khai thực hiện các chiến lược của Công ty.

Nhân sự: quản lý, tuyển dụng, đào tạo và huấn luyện.

Các công việc liên quan khác sẽ treo đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

- Trình độ cao đẳng, đại học trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế, ngoại thương, Marketing...

- Có kinh nghiệm trên 05 năm vị trí tương đương

- Có kiến thức về tổ chức hoạt động của doanh nghiệp, kiến thức quản trị nhân sự, kiến thức kinh doanh, Marketing

- Kỹ năng lãnh đạo để hỗ trợ TGĐ điều hành công ty.

Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Trường Dương Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc 8h00-17h00 từ thứ 2 tới hết thứ 7.

- Thu nhập: Thỏa thuận, Thưởng lễ, Lương Tháng 13

- Môi trường làm việc vui vẻ, hòa đồng, thân thiện, năng động.

- Nghỉ phép và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định.

- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn bài bản, chuyên nghiệp.

- Đóng BHXH & các quyền lợi khác theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Trường Dương

