Tuyển Hành chính Công ty TNHH Pima làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 111/5B PHẠM VĂN BẠCH, PHƯỜNG 15, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Công tác hành chính:

- Sắp xếp lịch trình công việc cho Tổng Giám đốc, lên kế hoạch các cuộc họp, lịch công tác, hội nghị, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp cho Tổng Giám đốc;

- Chuẩn bị tài liệu, thu thập thông tin cần thiết trong vận hành nội bộ theo yêu cầu của Tổng Giám đốc;

- Thu nhập tài liệu và chuẩn bị cho các chuyến đi công tác của Tổng Giám đốc;

- Phối hợp tiếp nhận, rà soát và soạn thảo văn bản, tờ trình, hồ sơ, tài liệu từ các đối tác/bộ phận theo yêu cầu và trình cho Tổng Giám đốc;

- Tiếp nhận, kiểm tra, tất cả hồ sơ các phòng ban, đơn vị trình Tổng Giám đốc ký.

2. Thực hiện công tác báo cáo, thống kê theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.

- Nắm lịch trình hoạt động kinh doanh của Công ty. Tổng hợp và thống kê số liệu, lập báo cáo phân tích liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty theo sự phân công và chỉ đạo của Tổng Giám đốc;

- Thống kê chi tiết các dự án/ công việc, lập báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất cho Tổng Giám đốc;

- Phân tích dữ liệu thông tin từ các báo cáo theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.

3. Công tác đối nội, đối ngoại:

- Hỗ trợ Tổng Giám đốc tham gia đón tiếp, gặp gỡ đàm phán công việc với khách hàng, nhà cung cấp...;

- Truyền đạt thông tin, quyết định của Tổng Giám đốc tới các phòng ban liên quan và tiếp nhận phản hồi từ các phòng ban cho Tổng Giám đốc;

- Hỗ trợ Tổng Giám đốc trong hoạt động kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam, tuổi < 40.

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học, ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, ... .

- Có kinh nghiệm trên 03 năm ở vị trí tương đương;

- Sử dụng thành thạo word và excel, phân tích, báo cáo số liệu;

- Kỹ năng tổng hợp và phân tích thông tin, quản lý thời gian, triển khai công việc;

- Có kinh nghiệm soạn thảo hồ sơ pháp lý thương mại;

- Có kinh nghiệm quản lý hồ sơ văn bản, quản lý ngân sách năm, làm báo cáo quản trị;

- Có kinh nghiệm xây dựng hệ thống số liệu để xuất báo cáo theo yêu cầu.

- Ưu tiên có bằng lái xe ô tô B2, ngoại ngữ: tiếng Anh hoặc tiếng Trung.

- Chịu được áp lực công việc;

Tại Công ty TNHH Pima Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: thỏa thuận

- Thưởng lễ tết ...

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, thân thiện và năng động.

- Tham gia Bảo hiểm xã hội theo quy định, các chế độ theo quy định của công ty

- Được xem xét đánh giá năng lực và xét tăng lương hằng năm

- Được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn.

- Cơ hội phát triển cao trong nghề nghiệp, phát triển khả năng của bản thân

- Chế độ nghỉ phép theo quy định, du lịch nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Pima

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.