Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 19 đường 24a, Phường An Phú, Quận 2

Mô Tả Công Việc Dịch vụ khách hàng/Vận hành Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Trách nhiệm:

Phối hợp với Ban Giám đốc: Xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu dài hạn và củng cố giá trị cốt lõi của FastCons, đảm bảo hướng đi rõ ràng và bền vững cho công ty.

Tinh thần làm việc: Luôn học hỏi, trung thực, và đam mê phát triển hiểu biết; nắm vững văn hóa và giá trị cốt lõi của FastCons để đưa ra các phương pháp vận hành hệ thống đúng hướng và đạt hiệu quả cao.

Hỗ trợ Giám đốc: Hỗ trợ Giám đốc trong việc điều hành các phòng ban như kỹ thuật, thi công, tài chính, và marketing để xây dựng mục tiêu và chỉ tiêu cho từng bộ phận, đảm bảo hoàn thành mục tiêu chung của FastCons.

Định hướng thực thi các chương trình: Hỗ trợ và thúc đẩy đội ngũ quản lý khu vực trong việc thực hiện các kế hoạch hành động nhằm đạt được các mục tiêu kinh doanh của công ty.

Thiết lập và duy trì quan hệ: Xây dựng và duy trì quan hệ với các cơ quan liên quan đến hoạt động xây dựng và phát triển của FastCons.

2. Lên kế hoạch – Điều hành – Đo lường kết quả:

Xây dựng kế hoạch thực thi: Phát triển kế hoạch cụ thể và dự toán chi phí để hỗ trợ các phòng ban trong việc đạt được mục tiêu đề ra.

Làm việc với các phòng ban: Hợp tác với các phòng ban bao gồm kỹ thuật, thi công, tài chính, và marketing để đảm bảo hoạt động của FastCons và toàn hệ thống đạt kết quả cao.

Giám sát và đo lường kết quả: Quản lý và giám sát hiệu quả hoạt động của các phòng ban, đưa ra các quyết định và đề xuất hợp lý để hỗ trợ Giám đốc xử lý công việc hiệu quả.

Xây dựng quy trình mới: Thiết lập và cải tiến các quy trình, quy định mới khi có yêu cầu từ Giám đốc, đảm bảo hệ thống quản trị được cập nhật và hoạt động hiệu quả.

Truyền thông nội bộ: Sử dụng các công cụ truyền thông để trao đổi rõ ràng, mạch lạc và chính xác, đảm bảo hoạt động hiệu quả trên toàn hệ thống. Nghiên cứu và áp dụng các công cụ quản lý mới để đáp ứng yêu cầu quản lý của FastCons.

Tuân thủ quy định: Đảm bảo các phòng ban tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định của FastCons và quy định của pháp luật.

Thu thập thông tin phản hồi: Tập hợp ý kiến đóng góp từ các cộng sự và báo cáo cho Giám đốc định kỳ hoặc khi cần thiết.

Xây dựng cơ chế lương và khen thưởng: Phát triển cơ chế lương và khen thưởng phù hợp với chiến lược và mục tiêu của FastCons, đồng thời công nhận thành tích của nhân viên.

Phát triển mối quan hệ nội bộ: Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và tích cực; phát triển và duy trì mối quan hệ tốt với các cộng sự trong công ty.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

3. Yêu cầu công việc:

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học (hoặc cao hơn). Kinh nghiệm: Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm trợ lý hoặc vị trí tương tự, ưu tiên trong ngành xây dựng, đặc biệt là xây dựng villa và biệt thự. Kỹ năng: Kỹ năng tổ chức và lập kế hoạch. Kỹ năng điều hành và quản lý trong môi trường xây dựng. Kỹ năng giám sát và đo lường hiệu quả. Kỹ năng giao tiếp rõ ràng và chính xác, cả bằng lời và văn bản. Khả năng xử lý thông tin bảo mật và nhạy cảm. Kinh nghiệm: Làm việc trong môi trường phức tạp và có nhịp độ nhanh, đặc biệt là trong các dự án xây dựng phân khúc cao cấp.

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học (hoặc cao hơn).

Kinh nghiệm: Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm trợ lý hoặc vị trí tương tự, ưu tiên trong ngành xây dựng, đặc biệt là xây dựng villa và biệt thự.

Kỹ năng: Kỹ năng tổ chức và lập kế hoạch. Kỹ năng điều hành và quản lý trong môi trường xây dựng. Kỹ năng giám sát và đo lường hiệu quả. Kỹ năng giao tiếp rõ ràng và chính xác, cả bằng lời và văn bản. Khả năng xử lý thông tin bảo mật và nhạy cảm.

Kỹ năng tổ chức và lập kế hoạch. Kỹ năng điều hành và quản lý trong môi trường xây dựng. Kỹ năng giám sát và đo lường hiệu quả. Kỹ năng giao tiếp rõ ràng và chính xác, cả bằng lời và văn bản. Khả năng xử lý thông tin bảo mật và nhạy cảm.

Kinh nghiệm: Làm việc trong môi trường phức tạp và có nhịp độ nhanh, đặc biệt là trong các dự án xây dựng phân khúc cao cấp.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS Thì Được Hưởng Những Gì

4. Quyền lợi và phúc lợi:

Tăng lương định kỳ: Xét tăng lương 1 lần/năm. Hỗ trợ bữa trưa: Cung cấp bữa trưa tại văn phòng công ty. Bảo hiểm: Bảo hiểm xã hội theo quy định của công ty. Đào tạo: Được hưởng các chế độ đào tạo để nâng cao năng lực và kỹ năng nghề nghiệp. Môi trường làm việc: Làm việc trong môi trường hiện đại, năng động với nhiều cơ hội thăng tiến.

Tăng lương định kỳ: Xét tăng lương 1 lần/năm.

Hỗ trợ bữa trưa: Cung cấp bữa trưa tại văn phòng công ty.

Bảo hiểm: Bảo hiểm xã hội theo quy định của công ty.

Đào tạo: Được hưởng các chế độ đào tạo để nâng cao năng lực và kỹ năng nghề nghiệp.

Môi trường làm việc: Làm việc trong môi trường hiện đại, năng động với nhiều cơ hội thăng tiến.

FastCons chỉ liên hệ với các ứng viên đạt yêu cầu tuyển dụng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS

