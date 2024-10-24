Tuyển Trợ Lý Vận Hành thu nhập 16 - 22 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 16 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 170 - 170Bis - 172E Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 16 - 22 Triệu

Chịu trách nhiệm triển khai điều phối, thiết lập và trợ giúp thực hiện kế hoạch cùng các phòng/bộ phận. Làm việc với team Vận Hành và giám sát hoạt động hàng ngày, đánh giá tình hình hoạt động. Trợ giúp việc thực hiện các chiến lược của Công ty và đảm bảo thực hiện nghiêm túc. Duy trì, theo dõi và quản lý công việc trợ lý chung của dự án Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

Với Mức Lương 16 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Trung lưu loát tương đương trình độ HSK 5 trở lên Có hiểu biết, yên thích hoặc có dưới 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Game, blockchain,... Kỹ năng trình bày, soạn thảo văn bản, vi tính văn phòng tốt. Sẵn sàng học hỏi, kiên trì, tư duy logic và kỹ năng phân tích Có kỹ năng giao tiếp tinh tế, nhạy bén, nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN BÁT GIỚI Thì Được Hưởng Những Gì

• Thử việc 2 tháng 85% mức lương chính thức

• Hưởng chế độ BHXH, BHYT theo quy định nhà nước

• Thời gian làm việc: 09h00 – 18h00 từ Thứ Hai đến thứ Sáu (nghỉ thứ Bảy và ngày Chủ nhật)

• Cung cấp 12 ngày phép năm có lương, nghỉ Lễ, Tết theo quy định nhà nước, thưởng tết, lương tháng 13

• Các chế dộ đãi ngộ đặc biệt tuỳ theo năng lực và sự đóng góp cho công ty.

• Môi trường làm việc trẻ trung, năng động. Làm việc trong môi trường thân thiện và có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN BÁT GIỚI

