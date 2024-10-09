Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ KTL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ KTL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ KTL
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ KTL

Dịch vụ khách hàng/Vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ khách hàng/Vận hành Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ KTL

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Nhà hàng PRIME

- 138 Pasteur, Bến Nghé, Quận 1

Mô Tả Công Việc Dịch vụ khách hàng/Vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổng hợp và báo cáo các kết quả - tiến độ công việc của từng bộ phận đến Ban giám đốc. Chủ động đề xuất các phương hướng xử lý. Thống kê tài liệu/dữ liệu/thông tin và phân tích tạo báo cáo để bổ trợ cho việc ra quyết định của cấp trên. Tham gia công tác đối nội, đối ngoại, hội nghị, sự kiện khi có yêu cầu. Tham gia phân tích, đánh giá, đóng góp ý kiến cho những dự án, chương trình marketing tại nhà hàng. Truyền đạt thông tin, nhiệm vụ tới các phòng ban khác, đảm bảo sự hiểu rõ và thực hiện chính xác theo chỉ đạo. Các công việc khác theo sự phân bổ của cấp trên.
Tổng hợp và báo cáo các kết quả - tiến độ công việc của từng bộ phận đến Ban giám đốc. Chủ động đề xuất các phương hướng xử lý.
Thống kê tài liệu/dữ liệu/thông tin và phân tích tạo báo cáo để bổ trợ cho việc ra quyết định của cấp trên.
Tham gia công tác đối nội, đối ngoại, hội nghị, sự kiện khi có yêu cầu.
Tham gia phân tích, đánh giá, đóng góp ý kiến cho những dự án, chương trình marketing tại nhà hàng.
Truyền đạt thông tin, nhiệm vụ tới các phòng ban khác, đảm bảo sự hiểu rõ và thực hiện chính xác theo chỉ đạo.
Các công việc khác theo sự phân bổ của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 - 3 năm tại vị trí tương đương trong nghành nhà hàng, khách sạn, marketing, Star up, Tổ chức sự kiện, Retail Ưu tiên ứng viên mạnh về Marketing online, Marketing 360, Quản lý dự án, sales Giao tiếp tốt, tiếng Anh lưu loát Chăm chỉ, trung thực và cẩn thận trong công việc. Ham học hỏi và luôn có chí cầu tiến.
Có ít nhất 2 - 3 năm tại vị trí tương đương trong nghành nhà hàng, khách sạn, marketing, Star up, Tổ chức sự kiện, Retail
Ưu tiên ứng viên mạnh về Marketing online, Marketing 360, Quản lý dự án, sales
Giao tiếp tốt, tiếng Anh lưu loát
Chăm chỉ, trung thực và cẩn thận trong công việc.
Ham học hỏi và luôn có chí cầu tiến.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ KTL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực Tham gia BHXH sau 2 tháng thử việc, nghỉ T7 - CN Tham gia BHXH full lương, 1 ngày phép sau thời gian thử việc Phụ cấp tiền ăn, địa điểm gửi xe miễn phí cho nhân viên Các chế độ khác theo quy định của pháp luật Lương tháng 13, YEP, TeamBuilding, Sinh nhật ...
Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực
Tham gia BHXH sau 2 tháng thử việc, nghỉ T7 - CN
Tham gia BHXH full lương, 1 ngày phép sau thời gian thử việc
Phụ cấp tiền ăn, địa điểm gửi xe miễn phí cho nhân viên
Các chế độ khác theo quy định của pháp luật
Lương tháng 13, YEP, TeamBuilding, Sinh nhật ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ KTL

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ KTL

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ KTL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 138-140 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

