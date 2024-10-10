Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Đối với cửa hàng: Tổng hợp và báo cáo lịch nhập xuất hàng thực tế theo tuần, tháng của các cửa hàng. Tiếp nhận và xử lý sự cố phát sinh với nhà vận chuyển hàng, báo cáo lại cho DM, Logistics và các bộ phận liên quan. Tổng hợp thông tin hàng lỗi phát sinh và hướng dẫn cửa hàng thực hiện thông tin điều phối xử lý sau khi được các giám đốc bộ phận duyệt. Trực tiếp thực hiện đồng kiểm kê tại mỗi cửa hàng để cân đối tồn kho và đề xuất phương án xử lý cho hàng thất thoát (nếu có) hàng quý hoặc theo lịch yêu cầu từ DM. Nắm rõ quy trình của trung tâm thương mại (TTTM) để hỗ trợ cung cấp & trình ký các giấy tờ đăng ký với TTTM cho các sự kiện giảm giá, đóng/mở cửa hàng trên toàn quốc. Nắm rõ và hỗ trợ thực hiện các công việc cơ bản trong vận hành cửa hàng như: thanh toán, thao tác hệ thống POS & AX, nhập xuất hàng, sắp xếp phân loại hàng hóa, tham gia hỗ trợ đào tạo nhân sự mới hoặc trực tiếp hỗ trợ tư vấn bán hàng tại cửa hàng vào các sự kiện giảm giá, khai trương hoặc khi cần nhân lực. Đối với văn phòng: Làm việc với đối tác bên ngoài hoặc nội bộ để cung cấp tiện ích cho vận hành các cửa hàng hoặc sự kiện giảm giá mở mới như: văn phòng phẩm, đồng phục, quà tặng MKT, ......... Theo dõi, kiểm soát các chi phí này trong vận hành thực tế cửa hàng theo ngân sách được duyệt. Trao đổi với các bộ phận liên quan để nắm kế hoạch triển khai chương trình khuyến mãi hàng tuần, hàng tháng về: đăng ký thi công, POSM, POP, tiện ích, mạng Internet, cài đặt hệ thống POS tại các cửa hàng. Nắm rõ quy trình chung của công ty và tập đoàn, thực hiện các công tác liên quan đến thu thập chứng từ, trình ký giám đốc bộ phận theo điều phối của DM.

Thực hiện các công việc liên quan đến Vận Hành khác khi được yêu cầu bởi DM, Brand’s Head.