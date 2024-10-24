Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Thiết bị may Tân Hùng Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại Công ty TNHH Thiết bị may Tân Hùng Đức
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 191 Phố Bắc Cầu, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Long Biên
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Làm hợp đồng, lập báo giá, thống kê và tổng hợp số liệu được bàn giao
起草合同、准备报价, 统计和综合移交数据
Dịch hợp đồng, tài liệu liên quan 翻译合同和相关文件
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tác phong, ngoại hình: 风格, 外观:
Tác phong, ngoại hình:
风格, 外观
Nam/Nữ, Độ tuổi từ 22 – 35 tuổi.
男女年龄 22 至 35 岁
Tác phong lịch sự, nghiêm túc
举止有礼貌和严肃
Bằng cấp, kinh nghiệm:
学历及经验:
Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học
毕业于学院或大学
Có kinh nghiệm biên phiên dịch tài liệu, hợp đồng
有翻译文件和合同的经验
Có kinh nghiệm liên quan đến ngành may mặc hoặc máy móc ưu thế
Kỹ năng mềm, tố chất cần thiết:
软技能、基本素质:
Sử dụng máy vi tính thành thạo 熟练使用计算机 Cẩn thận, tỉ mỉ, siêng năng, giao tiếp tốt 细心、细致、勤奋、善于沟通 Trung thực, nhiệt tình, cẩn thận, năng động và có trách nhiệm trong công việc 工作诚实、热情、细心、充满活力、负责 Khả năng làm việc độc lập 有独立工作的能力 Có mong muốn gắn bó lâu dài 愿意长期留在公司
Sử dụng máy vi tính thành thạo 熟练使用计算机
Cẩn thận, tỉ mỉ, siêng năng, giao tiếp tốt 细心、细致、勤奋、善于沟通
Trung thực, nhiệt tình, cẩn thận, năng động và có trách nhiệm trong công việc 工作诚实、热情、细心、充满活力、负责
Khả năng làm việc độc lập 有独立工作的能力
Có mong muốn gắn bó lâu dài 愿意长期留在公司
Tại Công ty TNHH Thiết bị may Tân Hùng Đức Thì Được Hưởng Những Gì
Lương khởi điểm: 10.000.000VND Tăng lương theo năng lực 根据能力加薪 Lương thưởng tháng 13, thưởng trách nhiệm, thưởng chuyên cần 第 13 个月工资及奖金、责任奖金、勤勉奖金 Chế độ thưởng ngày lễ (Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, 30/04, 02/09) 节日奖励模式(新年、农历新年、 04.30、 09.02)
Lương khởi điểm: 10.000.000VND
Tăng lương theo năng lực 根据能力加薪
Lương thưởng tháng 13, thưởng trách nhiệm, thưởng chuyên cần 第 13 个月工资及奖金、责任奖金、勤勉奖金
Chế độ thưởng ngày lễ (Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, 30/04, 02/09) 节日奖励模式(新年、农历新年、 04.30、 09.02)
Phúc lợi:
福利:
Phụ cấp cơm trưa 30k/ngày (T2-T7 hàng tuần) 午餐津贴 30k/天(周一至周六) Thực hiện đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định 按规定全面落实社会保险、医疗保险、失业保险 Sinh nhật nhân viên (200k-500k/người/năm) 人员生日(200k-500k/人/年) Cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc 为工作提供足够的设备
Phụ cấp cơm trưa 30k/ngày (T2-T7 hàng tuần) 午餐津贴 30k/天(周一至周六)
Thực hiện đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định 按规定全面落实社会保险、医疗保险、失业保险
Sinh nhật nhân viên (200k-500k/người/năm) 人员生日(200k-500k/人/年)
Cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc 为工作提供足够的设备
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết bị may Tân Hùng Đức
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
