Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Thiết bị may Tân Hùng Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Làm hợp đồng, lập báo giá, thống kê và tổng hợp số liệu được bàn giao 起草合同、准备报价, 统计和综合移交数据

Dịch hợp đồng, tài liệu liên quan 翻译合同和相关文件

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tác phong, ngoại hình: 风格, 外观:

Nam/Nữ, Độ tuổi từ 22 – 35 tuổi.

男女年龄 22 至 35 岁

Tác phong lịch sự, nghiêm túc

举止有礼貌和严肃

Bằng cấp, kinh nghiệm:

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học

毕业于学院或大学

Có kinh nghiệm biên phiên dịch tài liệu, hợp đồng

有翻译文件和合同的经验

Có kinh nghiệm liên quan đến ngành may mặc hoặc máy móc ưu thế

Kỹ năng mềm, tố chất cần thiết:

Sử dụng máy vi tính thành thạo 熟练使用计算机 Cẩn thận, tỉ mỉ, siêng năng, giao tiếp tốt 细心、细致、勤奋、善于沟通 Trung thực, nhiệt tình, cẩn thận, năng động và có trách nhiệm trong công việc 工作诚实、热情、细心、充满活力、负责 Khả năng làm việc độc lập 有独立工作的能力 Có mong muốn gắn bó lâu dài 愿意长期留在公司

Sử dụng máy vi tính thành thạo 熟练使用计算机

Cẩn thận, tỉ mỉ, siêng năng, giao tiếp tốt 细心、细致、勤奋、善于沟通

Trung thực, nhiệt tình, cẩn thận, năng động và có trách nhiệm trong công việc 工作诚实、热情、细心、充满活力、负责

Khả năng làm việc độc lập 有独立工作的能力

Có mong muốn gắn bó lâu dài 愿意长期留在公司

Tại Công ty TNHH Thiết bị may Tân Hùng Đức Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm: 10.000.000VND Tăng lương theo năng lực 根据能力加薪 Lương thưởng tháng 13, thưởng trách nhiệm, thưởng chuyên cần 第 13 个月工资及奖金、责任奖金、勤勉奖金 Chế độ thưởng ngày lễ (Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, 30/04, 02/09) 节日奖励模式(新年、农历新年、 04.30、 09.02)

Lương khởi điểm: 10.000.000VND

Tăng lương theo năng lực 根据能力加薪

Lương thưởng tháng 13, thưởng trách nhiệm, thưởng chuyên cần 第 13 个月工资及奖金、责任奖金、勤勉奖金

Chế độ thưởng ngày lễ (Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, 30/04, 02/09) 节日奖励模式(新年、农历新年、 04.30、 09.02)

Phúc lợi:

Phụ cấp cơm trưa 30k/ngày (T2-T7 hàng tuần) 午餐津贴 30k/天(周一至周六) Thực hiện đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định 按规定全面落实社会保险、医疗保险、失业保险 Sinh nhật nhân viên (200k-500k/người/năm) 人员生日(200k-500k/人/年) Cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc 为工作提供足够的设备

Phụ cấp cơm trưa 30k/ngày (T2-T7 hàng tuần) 午餐津贴 30k/天(周一至周六)

Thực hiện đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định 按规定全面落实社会保险、医疗保险、失业保险

Sinh nhật nhân viên (200k-500k/người/năm) 人员生日(200k-500k/人/年)

Cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc 为工作提供足够的设备

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết bị may Tân Hùng Đức

