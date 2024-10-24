Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Thiết bị may Tân Hùng Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Thiết bị may Tân Hùng Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Thiết bị may Tân Hùng Đức
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
Công ty TNHH Thiết bị may Tân Hùng Đức

Biên phiên dịch

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại Công ty TNHH Thiết bị may Tân Hùng Đức

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 191 Phố Bắc Cầu, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Long Biên

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Làm hợp đồng, lập báo giá, thống kê và tổng hợp số liệu được bàn giao 起草合同、准备报价, 统计和综合移交数据
Dịch hợp đồng, tài liệu liên quan 翻译合同和相关文件

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tác phong, ngoại hình: 风格, 外观:
Tác phong, ngoại hình:
风格, 外观
Nam/Nữ, Độ tuổi từ 22 – 35 tuổi.
男女年龄 22 至 35 岁
Tác phong lịch sự, nghiêm túc
举止有礼貌和严肃
Bằng cấp, kinh nghiệm:
学历及经验:
Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học
毕业于学院或大学
Có kinh nghiệm biên phiên dịch tài liệu, hợp đồng
有翻译文件和合同的经验
Có kinh nghiệm liên quan đến ngành may mặc hoặc máy móc ưu thế
Kỹ năng mềm, tố chất cần thiết:
软技能、基本素质:
Sử dụng máy vi tính thành thạo 熟练使用计算机 Cẩn thận, tỉ mỉ, siêng năng, giao tiếp tốt 细心、细致、勤奋、善于沟通 Trung thực, nhiệt tình, cẩn thận, năng động và có trách nhiệm trong công việc 工作诚实、热情、细心、充满活力、负责 Khả năng làm việc độc lập 有独立工作的能力 Có mong muốn gắn bó lâu dài 愿意长期留在公司
Sử dụng máy vi tính thành thạo 熟练使用计算机
Cẩn thận, tỉ mỉ, siêng năng, giao tiếp tốt 细心、细致、勤奋、善于沟通
Trung thực, nhiệt tình, cẩn thận, năng động và có trách nhiệm trong công việc 工作诚实、热情、细心、充满活力、负责
Khả năng làm việc độc lập 有独立工作的能力
Có mong muốn gắn bó lâu dài 愿意长期留在公司

Tại Công ty TNHH Thiết bị may Tân Hùng Đức Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm: 10.000.000VND Tăng lương theo năng lực 根据能力加薪 Lương thưởng tháng 13, thưởng trách nhiệm, thưởng chuyên cần 第 13 个月工资及奖金、责任奖金、勤勉奖金 Chế độ thưởng ngày lễ (Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, 30/04, 02/09) 节日奖励模式(新年、农历新年、 04.30、 09.02)
Lương khởi điểm: 10.000.000VND
Tăng lương theo năng lực 根据能力加薪
Lương thưởng tháng 13, thưởng trách nhiệm, thưởng chuyên cần 第 13 个月工资及奖金、责任奖金、勤勉奖金
Chế độ thưởng ngày lễ (Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, 30/04, 02/09) 节日奖励模式(新年、农历新年、 04.30、 09.02)
Phúc lợi:
福利:
Phụ cấp cơm trưa 30k/ngày (T2-T7 hàng tuần) 午餐津贴 30k/天(周一至周六) Thực hiện đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định 按规定全面落实社会保险、医疗保险、失业保险 Sinh nhật nhân viên (200k-500k/người/năm) 人员生日(200k-500k/人/年) Cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc 为工作提供足够的设备
Phụ cấp cơm trưa 30k/ngày (T2-T7 hàng tuần) 午餐津贴 30k/天(周一至周六)
Thực hiện đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định 按规定全面落实社会保险、医疗保险、失业保险
Sinh nhật nhân viên (200k-500k/người/năm) 人员生日(200k-500k/人/年)
Cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc 为工作提供足够的设备

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết bị may Tân Hùng Đức

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thiết bị may Tân Hùng Đức

Công ty TNHH Thiết bị may Tân Hùng Đức

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 191 Phố Bắc Cầu, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tro-ly-van-phong-thu-nhap-10-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job228222
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 46 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Tuyển Pha chế Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Hạn nộp: 20/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Sản xuất Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư công nghệ EMC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 40 Triệu Công ty cổ phần đầu tư công nghệ EMC
8 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TM&DV BẦU TRỜI XANH làm việc tại Hưng Yên thu nhập Từ 15 Triệu CÔNG TY TNHH TM&DV BẦU TRỜI XANH
Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG- TIN HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG- TIN HỌC
2 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ANKOR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ANKOR VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 29 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
Tới 29 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Thiết kế nội thất CÔNG TY TNHH MARS ARCHITECT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MARS ARCHITECT VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM
10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tài chính Crossian làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Crossian
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ COLORCITY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ COLORCITY
10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc nhân sự Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH DỆT MAY THYGESEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH DỆT MAY THYGESEN VIỆT NAM
17 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CƠ ĐIỆN HƯNG THỊNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CƠ ĐIỆN HƯNG THỊNH
8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG THỊNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG THỊNH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp Tập đoàn Khách Sạn A25 làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Tập đoàn Khách Sạn A25
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tài chính Tập đoàn Eurowindow Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tập đoàn Eurowindow Holding
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty Cổ phần Appota làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Appota
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH NETMARKS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NETMARKS VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Ánh sáng Tiến Dư làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Ánh sáng Tiến Dư
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Biplus Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Biplus Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Phân Tích Dữ Liệu thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Công nghệ Thông tin Hộ kinh doanh Ceon The Beauty Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Hộ kinh doanh Ceon The Beauty Land
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Lisod Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Lisod Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ VẬT LIỆU HẢI MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ VẬT LIỆU HẢI MINH
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Sản xuất Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Công nghệ Thông tin NHÀ SÁCH TIẾN THỌ làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu NHÀ SÁCH TIẾN THỌ
13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ KATECH - VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ KATECH - VIỆT NAM
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm