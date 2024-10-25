Tuyển Trưng thu nhập 14 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 186A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Kiểm soát hình ảnh hệ thống điểm bán theo khu vực Tham gia xây dựng quy chuẩn hình ảnh điểm bán Thực Guideline trưng bày định kỳ cho bộ sưu tập mới hoặc marketing campaign hàng năm Tham gia lên ý tưởng, thiết kế và thực hiện trang trí cửa hàng, trưng bày sản phẩm theo chủ đề, mùa vụ, sự kiện. Đào tạo nhân viên điểm bán về quy chuẩn hình ảnh và hướng dẫn trưng bày, nhằm duy trì và nâng cao hình ảnh điểm bán Theo dõi, đánh giá hiệu quả của việc trưng bày, đề xuất các phương án cải thiện. Hỗ trợ các hoạt động marketing, truyền thông của cửa hàng. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Kiểm soát hình ảnh hệ thống điểm bán theo khu vực

Tham gia xây dựng quy chuẩn hình ảnh điểm bán

Thực Guideline trưng bày định kỳ cho bộ sưu tập mới hoặc marketing campaign hàng năm

Tham gia lên ý tưởng, thiết kế và thực hiện trang trí cửa hàng, trưng bày sản phẩm theo chủ đề, mùa vụ, sự kiện.

Đào tạo nhân viên điểm bán về quy chuẩn hình ảnh và hướng dẫn trưng bày, nhằm duy trì và nâng cao hình ảnh điểm bán

Theo dõi, đánh giá hiệu quả của việc trưng bày, đề xuất các phương án cải thiện.

Hỗ trợ các hoạt động marketing, truyền thông của cửa hàng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm trên 1 năm ở vị trí tương tự

- Yêu thích và am hiểu về thời trang, có hiểu biết về màu sắc, bố cục, sắp đặt, trưng bày, ...

- Thành thạo tin học văn phòng

- Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

- Ưu tiên ứng viên biết sử dụng các phần mềm đồ hoạ (Photoshop, Adobe Illustrator)

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các ngành học liên quan như: Thời trang, Thiết kế, Nội thất, Marketing, ...

- Giao tiếp tốt, có khả năng hướng dẫn và trình bày vấn đề rõ ràng, mạch lạc

- Có trách nhiệm và chịu được áp lực công việc

- Có thể đi thị trường và công tác thường xuyên

Tại Công ty Cổ phần Thời trang Kowil Việt Nam S Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện. Cơ hội thăng tiến cao.

Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thời trang Kowil Việt Nam S

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin